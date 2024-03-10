Biden'dan İsrail'e koşulsuz destek: Kırmızı çizgi yok

Amerikalı müslümanların kendisine yönelik tepkisi sorulan Biden, "Üzgünler ve onları anlıyorum" dedi, ancak soykırıma ortak olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını kaydetti.



Gazze'ye yapılan insani yardımlara da değinen Biden, havadan atılan yardımların birkaç kişinin ölümüne neden olduğunu bildiğini, bunun tekrarlanmaması için önlem aldıklarını ifade etti.



Bu arada Biden'ın Gazze'ye kurulacağını açıkladığı geçici limanla ilgili ilk adım atıldı. Amerikan merkez komutanlığı, limanın kurulumunda görev alacak ilk donanma gemisinin Amerika'dan yola çıktığını açıkladı.