Biden'dan Kamala Harris'e destek: "Niyetim adaylığı haketmek ve kazanmak"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, seçime üç buçuk ay kala adaylıktan çekildiğini ilan etti.



81 yaşındaki Biden, kararını sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla duyurdu. Biden, sosyal medya hesabından ikinci bir mesaj paylaştı.



2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı.



Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi.



Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak. HARRIS: NİYETİM ADAYLIĞI HAK ETMEK VE KAZANMAK Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın desteğini almaktan onur duyduğunu ifade etti. Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Harris, "Demokrat Parti'yi ve ulusumuzu Donald Trump'ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.” dedi.



Biden'ın yarıştan çekilme kararını "özverili ve vatansever” olarak nitelendiren Harris, bu kararın nedeninin Biden’ın ABD halkını ve ABD’yi her şeyin üstünde tutması olduğunu belirterek, "Seçim gününe kadar 107 günümüz var. Birlikte mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız" dedi.

BILL VE HILLARY CLINTON'DAN DESTEK Biden'ın destek verdiği 59 yaşındaki Harris, ülke tarihinde bir partinin başkan adayı olarak yarışan ilk siyahi kadın olacak. Harris'e parti içinde rakip olup olmadığı henüz belli olmazken, Harris birçok partili tarafından aday olarak görülüyordu.



Biden'ın ardından adaylığı konuşulan isimlerden biri olan Hillary Clinton ve Bill Clinton da Kamala Harris'e desteğini açıkladı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak.” ifadelerini kullandı.

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