Biden'dan Kamala Harris'e destek: "Niyetim adaylığı haketmek ve kazanmak"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, seçime üç buçuk ay kala adaylıktan çekildiğini ilan etti.
81 yaşındaki Biden, kararını sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla duyurdu.
Biden, sosyal medya hesabından ikinci bir mesaj paylaştı.
2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı.
Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi.
Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.
HARRIS: NİYETİM ADAYLIĞI HAK ETMEK VE KAZANMAK
Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın desteğini almaktan onur duyduğunu ifade etti. Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Harris, "Demokrat Parti'yi ve ulusumuzu Donald Trump'ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.” dedi.
Biden'ın yarıştan çekilme kararını "özverili ve vatansever” olarak nitelendiren Harris, bu kararın nedeninin Biden’ın ABD halkını ve ABD’yi her şeyin üstünde tutması olduğunu belirterek, "Seçim gününe kadar 107 günümüz var. Birlikte mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız" dedi.
BILL VE HILLARY CLINTON'DAN DESTEK
Biden'ın destek verdiği 59 yaşındaki Harris, ülke tarihinde bir partinin başkan adayı olarak yarışan ilk siyahi kadın olacak. Harris'e parti içinde rakip olup olmadığı henüz belli olmazken, Harris birçok partili tarafından aday olarak görülüyordu.
Biden'ın ardından adaylığı konuşulan isimlerden biri olan Hillary Clinton ve Bill Clinton da Kamala Harris'e desteğini açıkladı.
TRUMP'TAN AÇIKLAMA
Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak.” ifadelerini kullandı.
KAMALA HARRIS KİMDİR?
Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
Harris, ABD tarihindeki ilk siyahi devlet başkan yardımcısı, ilk siyahi kadın bölge savcısı ve ikinci siyahi kadın senatör oldu.
Babası Jamakialı annesi Hindistanlı olan Kamala Harris, sivil haklar konusundaki hassasiyetiyle biliniyor.
Harris, kariyerinin dönüm noktalarından birine, 2003''te San Francisco bölge savcılığına seçildiğinde ulaştı. Bu göreve gelen ilk siyahi ve Asya kökenli kadın olarak ABD tarihine geçti.
2011 ile 2016 yılları arasında Kalifornia Başsavcısı olarak görev yaptı.
Bu görevdeki ilk Afrika kökenli Amerikalı ve ilk kadın oldu.
Başsavcı olarak görev yaptığı süre boyunca kendini “ilerici bir savcı” olarak tanımladı.
2016'da Demokrat Parti'den Kaliforniya Senatörü seçildi. Senatoda kaliforniya'yı temsil eden ilk Afrika kökenli Amerikalı oldu
Senatoda ifade verenleri agresif sorgulama tarzı ile tanındı.
Harris, senatörlüğü boyunca dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu politikalarını kıyasıya eleştirdi. Trump'ın Suriye'den asker çekme kararının yanlış olduğunu savundu.
Harris, siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilere de katıldı. Sistemli ırkçılığı ortadan kaldırmak gerektiğini savundu.
2020'DE BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN YARIŞTI
2020'de başkan adayı olmak için yarışa girdi. Keskin tartışma becerileri ve nazik kişiliği, onu, üst düzey bir rakip yaptı. Ancak kampanya bütçesi tükendiği için yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
Adaylık yarışındaki rakibi Joe Biden, başkanlık yardımcılığı için Harris'i seçti. Biden'la birlikte seçimi kazanan Kamala Harris, ülkenin ilk siyahi devlet başkan yardımcısı olarak tarihe geçti.
Harris, başkan yardımcılığı koltuğuna otur oturmaz kendini çetrefilli bir konunun içinde buldu. Biden, Meksika'daki sığınmacı sorunuyla ilgilenmesi için onu görevlendirdi. Ancak sınır bölgesine ilk ziyaretini aylar sonra gerçekleştirdi. Bu kadar geç ziyaret ettiği için kendi partisinden bile eleştiri aldı.
Kamala Harris, başkan yardımcısı olarak ilk yurtdışı ziyaretini Guatemala'ya yaptı. Yasadışı yollarla ABD'ye ulaşmaya çalışan Guatemalalı göçmenlere "gelmeyin" dedi. Bu sözlere Demokrat parti kanadından tepki geldi. Alexandria Ocasio-Cortez, Harris'in sözlerinden hayalkırıklığı yaşadığını söyledi.
Sığınmacılarla ilgili bu tartışmalar sırasında 2021'de Başkan Biden'ın ekibi ile Kamala Harris arasında çekişme olduğu iddiası gündeme geldi.
Hatta Harris'in, Meksika sınırındaki göçmen krizi gibi "başarısızlığa mahkum görevlere" kasıtlı olarak gönderildiği ileri sürüldü.
İddialar beyaz saray tarafından yalanlandı.
Harris'ın başkan yardımcılığı döneminde en çok üzerinde durduğu konulardan biri kürtaj oldu. 2022'de ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. Karar Demokratların büyük tepkisini çekerken Harris da kürtaj hakkının en sıkı savunucuları arasında yer aldı.
Mart'ta Minnesota'da kürtaj hizmeti veren bir kliğini ziyaret etti. Ziyaretiyle ülke tarihine geçti. Beyaz Saray Harris'in kürtaj kliniği ziyaret eden ilk başkan yardımcısı olduğuna dikkat çekti.
Harris en dikkat çeken ziyaretlerinden birini Güney Kore'ye yaptı. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tampon bölgeyi ziyaret etti. 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bölgeye giden en üst düzey Amerikalı yetkili oldu.
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