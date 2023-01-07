Biden'dan kanlı Kongre baskınının 2'nci yılında "demokrasi" vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ikinci yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen anma töreninde konuştu.



Bundan 2 sene önce Kongre'nin basılarak, ABD tarihinde iç savaş döneminde dahi görülmemiş bir olayın yaşandığını söyleyen Biden, baskıncıların, halkın iradesini yok sayarak "demokrasiye karşı bir saldırı" gerçekleştirdiklerini belirtti.



Biden, Kongre baskınının uluslararası yankılarına da değinerek, yaşanılanların şaka olmadığını, Amerikan demokrasisinin hiçbir zaman garanti altında bulunmadığını kaydetti.



Biden, Kongre baskınında hayatını kaybeden polis memurlarının yakınlarına Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlık Madalyası vedi.

Başkan Biden, 2020'deki seçimlere ilişkin faaliyetleri ve 6 Ocak Kongre baskınına karşı verdikleri mücadeleden ötürü aralarında hayatını kaybeden polis memurlarının yakınları ve yerel yöneticilerin de bulunduğu 14 kişiye, Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlık Madalyası'nı takdim etti.



Bu madalyanın ülkenin en yüksek ödüllerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Tarih isimlerinizi ve cesaretinizi hatırlayacaktır." ifadesini kullandı.

KANLI KONGRE BASKINI

Trump'ın Biden karşısında seçimi kaybetmesinin ardından binlerce kişi 6 Ocak 2021'de Kongre'ye baskın düzenlemişti.



Baskın sırasında Kongre üyeleri Biden'ın seçim zaferini onaylamak için toplanmıştı. Seçimde hile yapıldığını savunan Trump destekçileri Kongreyi savaş alanına çevirmişti. Baskında, biri polis, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 140 polis de yaralanmıştı.

Yaklaşık 4 saat süren baskının sonlandırılmasının ardından Kongre, Biden'ın zaferini onaylamıştı.Saldırı kongre binasında yaklaşık 3 milyon dolarlık hasara neden olmuştu.

