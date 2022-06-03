Biden'dan Musk'a ekonomi yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum

Otomobil şirketi Tesla'da işe alımları durdurduğunu ve yüzde 10 küçülme kararı aldığını açıklayan Elon Musk'a ABD Başkanı Joe Biden'dan cevap geldi.

Biden, Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına, "Kendisine Ay'a yolcuğunda başarılar diliyorum." diyerek cevap verdi.



Biden, hafta sonu tatili için bulunduğu Delaware'de bugün açıklanan istihdam rakamlarını değerlendirdi.



Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var." ifadelerini kullandığı ve şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



Biden'a Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Musk ise "Teşekkürler Başkan" mesajıyla NASA'nın SpaceX'i ABD'lileri uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.

