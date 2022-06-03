Biden'dan Musk'a ekonomi yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına, "Kendisine Ay'a yolcuğunda başarılar diliyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.06.2022 - 22:24 | Son Güncelleme : 03.06.2022 - 22:29

Biden'dan Musk'a ekonomi yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum

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Otomobil şirketi 'da işe alımları durdurduğunu ve yüzde 10 küçülme kararı aldığını açıklayan 'a ABD Başkanı 'dan cevap geldi.

Biden, Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına, "Kendisine Ay'a yolcuğunda başarılar diliyorum." diyerek cevap verdi.

Biden, hafta sonu tatili için bulunduğu Delaware'de bugün açıklanan istihdam rakamlarını değerlendirdi.

Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var." ifadelerini kullandığı ve şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Biden'a Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Musk ise "Teşekkürler Başkan" mesajıyla NASA'nın SpaceX'i ABD'lileri uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.

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