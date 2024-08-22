Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dün telefonda konuştu.
İki liderin gündeminde Gazze için ateşkes ve rehine takası müzakereleri vardı.
Beyaz Saray açıklamasına göre, Biden bir kez daha ateşkes anlaşmasının aciliyetini vurguladı. Görüşmede Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris'in de bulunduğu belirtildi.
İsrail Devlet Televizyonu Kan, dün Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyi kabul edeceğini yazdı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin son sunduğu teklifin ikinci aşamasında bu maddenin yer aldığı aktarıldı.
İSRAİL YALANLADI
Ancak İsrail Başbakanlığı bu iddiayı kısa sürede yalanladı. "İsrail Güvenlik Kabinesi, tanımladığı şekilde savaşa ilişkin tüm hedeflerine ulaşmakta ısrarcı olacaktır." denildi.
İsrail basını, bu iddiadan bir gün önce de Netanyahu'yu Philadelphi koridorundan çekilmeyi reddederek anlaşmanın önünde en büyük engel olmakla suçlamıştı.
Philadelphi Koridoru, 1979'da Mısır'la yapılan barış anlaşmasının bir parçası olarak, İsrail ordusu tarafından kontrol edilen tampon bölge olarak kurulmuş; İsrail'in 2005 yılında bölgeden çekilmesiyle, koridorun sorumluluğu Mısır ile Filistin yönetimine bırakılmıştı.
HAMAS TALEPLERİNİ YİNELEDİ
Hamas ise İsrail ordusunun Gazze'den tam anlamıyla çekilmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrailli rehinelerle Filistinli mahkumların takası talep edildi. Ayrıca, evlerine terk etmek zorunda kalan Filistinli sivillerin de geri dönmesi gerektiği belirtildi.
İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR
İsrail ordusunun açıklamasına göre, İsrail jetleri 30 hedefi vurdu.
Onlarca Hamas üyesi öldürüldü. Gazzeli yetkililer ise İsrail ordusunun yine bir okul ve sivİllerin yaşadığı bir evi vurduğunu aktardı. Ölen ve yaralanan siviller oldu.
Ancak İsrailli yetkililer de bir kez daha bu yapıların Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia etti.
İsrail katliamının sürdüğü bir diğer nokta da Han Yunus'taki bir çadır kent oldu. Sivİllerin yaşadığı kamp havadan vuruldu ve çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ise bir kez daha Filistinli sivillere tahliye çağrısı yaptı. Deyr Belah'tan binlerce kişi yollara döküldü.
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