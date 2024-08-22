Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dün telefonda konuştu.



İki liderin gündeminde Gazze için ateşkes ve rehine takası müzakereleri vardı.

Beyaz Saray açıklamasına göre, Biden bir kez daha ateşkes anlaşmasının aciliyetini vurguladı. Görüşmede Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris'in de bulunduğu belirtildi.



İsrail Devlet Televizyonu Kan, dün Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyi kabul edeceğini yazdı.



Amerika Birleşik Devletleri'nin son sunduğu teklifin ikinci aşamasında bu maddenin yer aldığı aktarıldı.

İSRAİL YALANLADI



Ancak İsrail Başbakanlığı bu iddiayı kısa sürede yalanladı. "İsrail Güvenlik Kabinesi, tanımladığı şekilde savaşa ilişkin tüm hedeflerine ulaşmakta ısrarcı olacaktır." denildi.



İsrail basını, bu iddiadan bir gün önce de Netanyahu'yu Philadelphi koridorundan çekilmeyi reddederek anlaşmanın önünde en büyük engel olmakla suçlamıştı.



Philadelphi Koridoru, 1979'da Mısır'la yapılan barış anlaşmasının bir parçası olarak, İsrail ordusu tarafından kontrol edilen tampon bölge olarak kurulmuş; İsrail'in 2005 yılında bölgeden çekilmesiyle, koridorun sorumluluğu Mısır ile Filistin yönetimine bırakılmıştı.