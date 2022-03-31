Biden'dan Putin iddiası: Bazı danışmanlarını kovdu ya da ev hapsine aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirdiği söylenen bazı danışmanlarını kovduğu ya da ev hapsine attırdığına dair ibareler olduğunu ancak bu konuda kesin kanıt olmadığını açıkladı.



Biden, ülkede artan benzin fiyatları ve bununla mücadeleye ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.



Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiği ve bunun da Putin ile askeri yetkililer arasında gerginliğe yol açtığı yönündeki haberler hakkında Biden, "Bu konuda birçok spekülasyon var. Ancak emin olmamakla birlikte Putin'in kendini izole ettiğini ve bazı danışmanlarını kovduğu ya da ev hapsine attığı konusunda göstergeler var" dedi.



Biden, bu konuda ellerinde kesin kanıt olmadan daha fazla yorum yapamayacağını da ifade etti.



"RUS GÜÇLERİNİN KİEV'DEN ÇEKİLDİĞİNE DAİR KESİN KANIT YOK"



Öte yandan Biden, "Putin'in bazı güçlerini Kiev'den geri çektiğine ilişkin bir ibare görüyor musunuz?" sorusuna da "Şu ana kadar bütün güçlerini Kiev'den çektiğine dair kesin bir kanıt yok." yanıtını verdi.



Biden, Putin'in Donbas bölgesindeki birliklerine de takviye yaptığına işaret ederek, "Ben Putin konusunda şüpheliyim. Sadece Donbas'a odaklandığını söyleyemem. Sadece Donbas'ta kalıp ülkenin diğer kısımlarından çekilip çekilmeyeceğini bilmiyorum." diye konuştu.