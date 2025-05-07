Biden'dan Putin'e: Diktatör, haydut...

ABD’nin eski başkanı Joe Biden, İngiltere basınına verdiği röportajda ABD ve dünya gündemine ve halefi Donald Trump’ın politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Biden, Başkanlık görevi sona erdikten sonra verdiği ilk röportajda, Trump yönetiminin Ukrayna’ya topraklarının bir kısmını Rusya’ya bırakma yönünde baskı yapmasının “genelgeçer manada bir taviz ve yatıştırma politikası” olduğunu söyledi.



Pazartesi günü Delaware’de BBC Radio 4’a konuşan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Rusya’nın bir parçası olduğuna inandığını ve “bir barış anlaşması kapsamında biraz toprak bırakılması halinde” bunun onu durduracağını düşünmenin “yalnızca ahmakça” olduğunu kaydetti. Trump döneminde ABD-Avrupa ilişkilerinin bozulmasından da endişe ettiğini belirten eski başkan, bunun “dünyanın modern tarihini değiştireceğini” sözlerine ekledi.



BAŞKANLIK YARIŞINDAN NEDEN DAHA ÖNCE ÇEKİLMEDİ?



Biden, Demokrat Parti’nin başkan aday adayı olmasına karşın seçime az bir zaman kala yarıştan çekilerek yerine o dönemde başkan yardımcısı olan Kamala Harris’i aday göstermişti. Seçim yarışından daha erken çekilmesi ve yerine yeni birinin seçilmesi için daha fazla zaman bırakması gerektiği eleştirilerine yanıt veren Biden, “Bunun bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. İyi bir adayımız olduğu bir zamanda bıraktık… Her şey o kadar hızlı ilerledi ki yürüyüp gitmek zorlaştı. Ve bu zor bir karardı” dedi.



“HANGİ BAŞKAN BÖYLE KONUŞUR Kİ?”



Mevcut Washington yönetiminin ABD’nin müttefiklerine muamalesi konusundaki soruya da yanıt veren Joe Biden, Trump’ın Panama Kanalı’nı geri alma, Grönland’a sahip olma ve Kanada’yı 51’inci eyalet yapma politikasını kınadı.



“Burada neler oluyor? Hangi başkan böyle konuşur ki? Biz bu değiliz” diyen Biden, “Biz özgürlük, demokrasi ve fırsatla alakalıyız, el koymakla değil” ifadelerini kullandı.



“AVRUPA, ABD’YE OLAN GÜVENİNİ KAYBEDECEK”



3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuşan Biden, Ukrayna’ya işaret ederek, “Bağımsızlıkları için ihtiyaç duydukları her şeyi verdik; Putin yeniden harekete geçerse daha agresif bir şekilde karşılık vermeye hazırlıklıydık” dedi.



Biden, Trump yönetiminin savaşın sona ermesi için Ukrayna’nın bazı topraklarını Rusya’ya bırakabileceğine işaret etmesine de değinerek, “Bu, genelgeçer manada bir taviz ve yatıştırma politikası" dedi. “Avrupa’nın Amerika’nın kesinliğine ve liderliğine olan güvenini kaybedeceğine” dikkat çeken eski başkan, Avrupalı liderlerin kendi kendilerine “Şimdi ne yapacağım?” diye sorduğunu, “ABD’ye güvenebilir miyim? Orada olacaklar mı?” diye merak içinde olduklarını belirtti.



TRUMP’IN İLK 100 GÜNÜNÜ “TARİH YARGILASIN”



Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında da konuşan Biden, şu ifadeleri kullandı: “Bir diktatörün, bir haydutun kendisinin olmayan önemli toprak parçalarını alma yönünde karar vermesine izin verirsek bunun onu tatmin edeceğine inanan insanları anlamıyorum. Bunu sadece anlamıyorum.”



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’da kameraların önünde tartışmasına da değinen Joe Biden, bunun gerçekleşme biçiminin “ABD’ye yakışmadığı” yorumunu yaptı.



Trump’ın Avrupa ülkelerinin Ukrayna için kendileri kadar çok harcama yapmamasını eleştirmesine ilişkin ise Biden, “İttifaklarda güç olduğunu nasıl anlayamadıklarını anlamıyorum. Burada faydalar var… Bu, toplamda bize paradan tasarruf ettiriyor” diye konuştu.



Son olarak Trump’ın ilk 100 gününü değerlendiren Biden, kendisi görevi bıraktığında ekonominin büyüdüğünü ve ABD’nin dünyadaki nüfuzunun arttığını belirterek, “Bunu tarihin yargılamasına bırakacağım. Muzaffer olan hiçbir şey görmüyorum” dedi.