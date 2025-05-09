Biden'dan seçim itirafları: "Kaybetmemize şaşırmadım"

ABD'nin önceki başkanı Joe Biden, uzun süre sonra seçime dair basına açıklamalarda bulundu..



Joe Biden, eşi Jill Biden ile ABD'nin önde gelen yayın organı ABC'nin konuğu oldu.

TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ



Joe Biden, "The View" programında seçimi kaybetmesinin sorumluluğunu üstlendi. Demokrat Parti'nin kendinden sonraki adayı Kamala Harris'in kaybetmesine ise şaşırmadığını söyledi.



Bunda Donald Trump ve ekibinin seçim kampayasının yönteminin etkili olduğunu ifade etti.



Erkek dub: Harris'in kaybetmesine şaşırmadım. Onun yetersiz olduğunu düşündüğüm için değil, Trump ve ekibi melez bir kadının ülkeyi yönetemeyeceğine dair başarılı bir kampanya yürüttü. Bunu çok iyi oynadılar.

TRUMP'IN POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına eleştirilerini de sürdürdü.



Erkek dub: Trump herhangi bir başkanın geçirdiği en kötü 100 günü geride bıraktı. Seçimi kaybetmem ile ilgili tüm sorumluluğu alıyorum. Çünkü ben görevdeydim ve o kazandı.

"HASTAYDIM ANCAK MAZERETİM YOK"



Joe Biden, haziran ayında Trump ile karşı karşıya geldiği münazara performansı ile ilgili de konuştu.



Kötü performansı hakkında, "Hastaydım ancak mazeretim yok" dedi.



Başkanlığı döneminde akıl sağlığına yönelik eleştirileri ise bir kez daha yalanladı.