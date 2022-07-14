Biden'dan tehdit gibi İran yanıtı

Ortadoğu turu kapsamında İsrail'in Tel Aviv kentini ziyaret eden Joe Biden İsrail televizyonu Kanal 12'ye verdiği söyleşide "İran'ın nükleer silahları olmaması için gerekirse güç kullanırız" dedi.



İran'la nükleer anlaşmayı diriltmekte kararlı olduğunu söyleyen Biden, "Şu andan daha kötü olan bir şey varsa o da nükleer silaha sahip İran" dedi.



Eski Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesini 'büyük bir hata' olarak nitelendiren Biden, "İran nükleer silaha hiç olmadığı kadar yakın" açıklamasını yaptı.



Başkan Biden, "2024 yılındaki seçimde, Trump-Biden rövanşı öngörüyor musunuz?" sorusunaysa,, "Hayır öngörmüyorum" dedi.



ABD Başkanı Joe Biden İsrail’de Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti.

BİDEN SOYKIRIM ANITINI ZİYARET ETTİ



ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail’de Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti. Biden, Anma Salonu’ndaki “Ebedi Alevi” yeniden yakarak ve çelenk bıraktı.



ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu ziyareti başladı. Biden, Orta Doğu ziyareti çerçevesinde ilk durağı İsrail’de temaslarına devam ediyor. Kudüs’teki Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret eden Biden, Anma Salonu’ndaki “Ebedi Alevi” yeniden yakarak ve çelenk bıraktı. Biden’a ziyareti sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Holokost'tan kurtulan ve Yad Vashem Konseyi Başkanı olan Haham İsrael Meir Lau ve Yad Vashem Yönetim Kurulu Başkanı Dani Dayan eşlik etti.



Biden, ziyareti sırasında ayrıca Holokost’tan kurtulan 2 kadın ile sohbet etti.

Çelenk koyma töreninin ardından Yad Vashem ziyaretçi defterini imzalayan Biden, İsrail'i ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu ve Holokost'u hatırlamanın önemini vurguladı. Biden ziyaretçi defterini, “Hatırlamazsak yeniden olabilir. Çocuklarıma ve torunlarıma bunu öğretiyorum. Asla Unutma" ifadelerini yazdı. Biden, ziyareti sırasında ayrıca Holokost’tan kurtulan 2 kadın ile sohbet etti.