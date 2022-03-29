Biden'dan Türkiye'deki Ukrayna-Rusya müzakereleriyle ilgili açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda bir gazetecinin "Rusya'nın bugün Kiev ve Ukrayna'nın kuzeyindeki başka bir şehirde askerlerini azaltacağı açıklamasına ilişkin görüşünüz nedir? Savaşta sona yaklaşıldığı olasılığını görüyor musunuz? Yoksa Rusya'nın yeni askeri çabalarını düzenlemek için zaman kazanmaya çalıştığını mı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Biden şunları söyledi:



"(Rusya'nın) Eylemlerini görene kadar herhangi bir şey söyleyemem. Dediklerini yapacaklar mı göreceğiz. Bugün Türkiye'de müzakereler oldu. Ben de NATO ortaklarımız Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile görüştüm. Rusların önerisinin ne olduğunun görülmesi konusunda bir fikir birliği var."



Biden, Rusya'nın adımlarını izlerken bir taraftan da Rusya'ya yaptırımları ve Ukrayna'ya savunma yardımlarını sürdüreceklerinin altını çizerek "Yaşanan gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz." dedi.



AVRUPALI LİDERLERLE UKRAYNA SAVAŞINI GÖRÜŞTÜ



Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Scholz, İtalya Başbakanı Draghi ve İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonla görüştüğünü duyurdu.



Açıklamada, "Liderler, Ukrayna'daki acımasız saldırılarından dolayı Rusya'ya bedel ödetmeye ve bu haksız ve sebepsiz saldırıya karşı kendisini savunmak için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler." ifadelerine yer verildi.



Liderlerin, hem Ukrayna içinde hem de diğer ülkelere sığınan Ukraynalı sığınmacılara insani yardım sağlama çabalarını gözden geçirdikleri belirtilen açıklamada, "Liderler, Mariupol'daki sivillere insani yardım ihtiyacının altını çizdiler. Yaptırımlar nedeniyle mevcut sıkıntılar ışığında istikrarlı enerji piyasalarını desteklemenin önemini de tartıştılar." denildi.

UKRAYNA-RUSYA MÜZAKERESİ - BARIŞ UMUDU İSTANBUL'DA ARTTI

Barış için en önemli adımlardan biri İstanbul'da atıldı. Dünyanın gözü bugün Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmedeydi. 3 saat süren görüşme barışa giden yolda önemli bir basamak olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna heyeti, Dolmabahçe'deki görüşmelerde yeni güvenlik sistemi garantisi önerdi. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Kanada, Polonya ve Türkiye'nin garantör ülke olmasını istedi. Ancak Rusya ile güvenlik garantisinde uzlaşılamadı.



Ukraynalı müzakereciler, nihai anlaşma için Ukrayna topraklarının tamamında barış hüküm sürmeli vurgusu yaptı. "NATO'ya girmeyeceğiz ancak Avrupa Birliği'ne üye olmamız engellenemez" denildi. Ukrayna ve Rusya liderlerinin biraraya gelmesi için gerekli zeminin oluştuğu açıklandı.



Rus heyetine göre müzakereler yapıcı geçti. Ukrayna'nın önerilerini inceleyip, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildireceklerini aktardılar. Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki görüşmenin ancak dışişleri bakanları anlaşırsa mümkün olacağını belirttiler.