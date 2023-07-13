Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yeni açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını desteklemeye devam edeceğinden ve F-16 savaş uçaklarını satabileceklerinden emin olduğunu belirtti.

Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yeni açıklama
Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı: Türkiye'nin onayı dünya basınında

Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı: Türkiye'nin onayı dünya basınında

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Başkanı Joe Biden, Litvanya'daki NATO Zirvesi'nin ardından Finlandiya'ya gitmek üzere uçağa binmeden önce ülkesinin Türkiye'ye F-16 satışı ile Ukrayna'nın NATO'ya üyelik süreceine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan New Jersey Senatörü Bob Menendez'in itirazından vazgeçip geçmeyeceği sorusuna Biden, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesini desteklemeye devam edeceğinden ve o F-16'ları satabileceğimizden eminim." şeklinde konuştu.

Biden, NATO Zirvesi kapsamında bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı ikili görüşmenin de çok iyi geçtiğini belirtti.

Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusuna da değinen Biden, "Savaş bitene kadar değil. Zelenskiy'nin anladığı bir şey var ki müttefikler tarafından kabul edilen taahhütlere sahip olduğu sürece şu anda NATO'da olup olmaması önemli değil." ifadelerini kullandı.

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