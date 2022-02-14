Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye destek telefonu

ABD Başkanı Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı  Zelenski bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden görüşmede, Rusya'nın saldırıya kalkışması durumunda ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla "süratle ve kararlı şekilde" yanıt vereceğini açıkça belirtti.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 00:02

Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye destek telefonu

ABD Başkanı 'ın Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi arayarak ile yaşanan sınır kriziyle ilgili destek sözünü yinelediği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Ukraynalı meslektaşı Zelenski ile telefonda görüştü, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

Biden, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıya kalkışması durumunda "süratle ve kararlı şekilde" yanıt vereceğini açıkça belirtti.

İki lider, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yanıt olarak diplomasi ve caydırıcılık yolunu izlemeye devam etmenin önemi konusunda da fikir birliği içinde olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'ya yapacağı ikinci bir müdahalenin Rusya'ya "hızlı ve ciddi maliyetler" getireceği konusunda uyarıda bulunduğu kaydedilmişti.

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