Biden'dan Ukrayna diplomasisi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde Donbas'ı ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna'nın çevresindeki güvenlik durumu ve barışın sağlanması için yollar ele alındı.



Tarafların Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin sonuçlarını değerlendirdiği görüşmede, Zelenskiy, Biden'a ülkesinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sürekli ve kararlı destek için teşekkür etti.



Zelenskiy'nin Donbas'ta barışçıl çözüme bağlılığını yinelediği görüşmede, tarafların sonraki adımlar için pozisyonlarını bu yönde koordine ettikleri belirtildi.



Görüşmede Zelenskiy, tıkanan barış görüşmelerini açmak için önerileri olduğuna ve farklı formatlarda bunları tartışmaya hazır olduklarına dikkati çekti.

BEYAZ SARAY: BIDEN, ABD'NİN "SARSILMAZ" DESTEĞİNİ YİNELEDİ



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "saldırgan" tavırları konusunda ABD ve Avrupalı müttefiklerinin endişelerini dile getirdi.



Rusya'nın askeri müdahalesini ilerletmesi durumunda ABD ve Avrupalı ortaklarının Rusya'ya yönelik güçlü ekonomik yaptırımlar ve diğer önlemler getireceğini kaydeden Biden, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan "sarsılmaz desteğini" yineledi.



Görüşmede Biden, ABD ve ortaklarının "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar ya da istişare olmaz" ilkesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

"BÜKREŞ 9'U" İLE UKRAYNA GÖRÜŞMESİ

Biden, NATO'nun doğu kanadındaki 9 ülkenin liderleri ile Ukrayna'daki son durumu görüştü.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Bükreş 9'u" olarak da bilinen Polonya, Romanya, Estonya, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Slovakya, Litvanya ve Letonya liderleri ile Ukrayna-Rusya sınırında son günlerde artan gerilimi ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede Biden, ABD'nin Transatlantik güvenliğe ve NATO'nun 5. maddesine bağlılığını yineledi.



Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması ve bölgede artan gerilimi ele alan liderler, NATO'nun müttefiklerini savunmak için "birleştirici, aktif ve çözüme yönelik" bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.



Biden, bölgedeki gerginliği kararlılık, savunma ve diyalog yoluyla azaltmak için çalıştıklarını ve bu süreçte müttefikleriyle yakın temasta olacaklarını söyledi.



Görüşmeye, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis ve Slovakya Başbakanı Eduard Heger katıldı.

