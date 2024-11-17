Biden'dan Ukrayna'ya yeşil ışık: Rusya'ya karşı uzun menzilli ABD füzeleri kullanılacak

ABD, Ukrayna'nın aylardır ısrarla sürdürdüğü talebini sonunda kabul etti. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rusya'ya karşı uzun menzilli Amerikan füzeleri kullanmak için Ukrayna'ya gerekli izni verdiği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin kullanılmasının savaşı tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.

Biden'dan Ukrayna'ya yeşil ışık: Rusya'ya karşı uzun menzilli ABD füzeleri kullanılacak
NATO içinde uzun menzilli füze çağrısı: "Rus topraklarında kullanılsın"

NATO içinde uzun menzilli füze çağrısı: "Rus topraklarında kullanılsın"

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New York Times gazetesinin konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre , 'nın uzun menzilli füze kullanma talebini kabul etti.

Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde 'nın içlerine yönelik uzun menzilli füze saldırısı gerçekleştirmeye hazırlandığı gelen haberler arasında.

Saldırılarda 300 kilometre menzilli ATACMS roketlerinin kullanılacağı ifade ediliyor.

"KUZEY KORE ASKERLERİ, BİDEN'IN FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Görevi 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek Biden, Kiev yönetiminin uzun menzilli füze kullanma taleplerini aylardır reddediyordu.

Moskova'nın Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini sahaya sürmesi ve Ukrayna'ya yönelik yoğun füze saldırısının Biden'ın fikrini değiştirmiş olabileceği düşünülüyor.

PUTİN UYARIDA BULUNMUŞTU

Putin ise Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin kullanılmasının, savaşı tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.

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