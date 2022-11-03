Biden'dan yeni gaf: Ukrayna ile Irak'ı karıştırdı

İlişkili Haberler ABD Başkanı Joe Biden ölü Kongre üyesini sordu

ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletinde 'Amerikan aileleri için maliyetlerin düşürülmesi' konulu etkinlikte konuştu.

Biden, yüksek enflasyonun nedeni olarak Ukrayna krizini işaret etmek isterken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı Irak ile karıştırdı. Ardından yanlış söylediğini fark ederek düzeltme yaptı. Bu kez de oğlu Beau Biden'ın Irak'ta öldüğünü belirterek bu yüzden karıştırdığını söyledi.



Bir dönem Delaware Başsavcısı olarak görev yapan Beau Biden, Joe Biden'ın en büyük oğluydu. Beau, 2008'de Irak'ta Delaware Ordusu Ulusal Muhafızları ile bir yıl süreyle görev yaptı. Ancak beyin kanseri nedeniyle 2015'te ABD'nin Maryland eyaletinde hayatını kaybetti.

İLK GAFI DEĞİL



Biden 13 Ekim'de Colorado'da yaptığı konuşmada da bir kez daha yanlış hatırlayarak oğlunun Irak'ta öldüğünü söylemişti.



Mart ayında yaptığı ilk birliğin durumu konuşmasında ise Ukrayna halkı yerine "Putin İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak" demişti.

