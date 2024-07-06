Biden'dan yorgunluk itirafı: "Daha çok uykuya ihtiyacım var"

ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışında adaylıktan çekilmesi için çağrılar sürerken yaptığı yeni bir açıklama ile tekrar kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Demokrat valilerin katıldığı bir toplantıda konuşan Biden, akşam 8'den sonra planlanan etkinliklerinin azaltılması gerektiğini söyledi. 81 yaşındaki lider, "daha az çalışıp daha fazla dinlenmek" istiyor.

Biden'dan yorgunluk itirafı: "Daha çok uykuya ihtiyacım var"
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Son zamanlarda yaşı ve başkanlık yarışındaki yeterliliği sıkça sorgulanan ve adaylıktan çekilmesi yönünde çağrılarla karşı karşıya kalan Başkanı , yaptığı yeni bir açıklamayla tekrar gündeme oturdu.

İddiaya göre Başkan Biden, Demokrat valilerin katıldığı bir toplantıda daha fazla uyuması ve daha az saatler boyunca çalışması gerektiğini, özellikle akşam 8'den sonra etkinlikleri azaltması gerektiğini söyledi.

YORGUN OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Biden'ın bu açıklaması, 81 yaşındaki başkanın, bu zamana kadar dinç ve sağlıklı olduğunu ısrarla savunmuş olsa bile çok sayıda destekçisinin önünde yorgunluğunu açıkça kabul ettiği anlamına geliyor.

ABD basını son zamanlarda mevcut başkanın yaptığı dikkatsizliklerin son zamanlarda daha sık ve belirgin hale geldiğini öne sürerek seçim yarışından çekilmesi çağrısında bulunuyor.

Biden'ın daha fazla dinlenmeye ihtiyacı olduğuna dair yorumları, New York Times'ın başkanı adaylığı bırakmaya çağırmasından oldukça kısa bir süre sonra geldi.

"BEYNİMDE SORUN VAR"

Toplantıda bulunan birden fazla kaynak, Biden'ın ekibine daha fazla uyuması gerektiğini söylediğini aktardı. Bu kişilerden birine göre, Biden defalarca kez çok fazla çalıştığına ve ekibinin programı hakkında isteklerini dinlemediğine değindi. Daha az saat çalışması ve akşam 8'den sonra planlanan etkinliklerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Doktor olan Hawaii Valisi Josh Green'in toplantıda Biden'a sağlık durumunu sorduğu, ABD Başkanı'nın da "İyiyim sadece beynimde sorun var" dediği aktarıldı.

Bazı kaynaklar Biden'ın şaka yaptığını savunurken, diğerlerinin bu sözleri ciddiye aldığı yazıldı.

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