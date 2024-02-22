Biden'den Putin'e: Çılgın bir o... çocuğu

ABD Başkanı Joe Biden, dün Kaliforniya'daki seçim kampanyası için bir bağış toplama etkinliğinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i "çılgın bir o... çocuğu" olarak adlandırdı.



San Francisco'daki buluşmada iklim değişikliği hakkında konuşan Biden, şunları söyledi: "Bu, son varoluşsal tehdit, iklimdir. Putin gibi çılgın bir o... çocuğumuz var ve diğerleri... Her zaman nükleer çatışma konusunda da endişelenmek zorundayız."

Kremlinden yapılan açıklamada ise Biden'ın bu sözlerinin "utanç verici" olduğu belirtildi.



Geçen Cuma günü Biden, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin cezaevindeki ölümünü, tamamen Putin'in üzerine yıkarak, bunun Rus liderin "vahşiliğinin bir kanıtı" olduğunu söylemişti.



Biden bu terimi ilk kez kullanmıyor.

Ocak 2022'de, bir Fox News muhabiri, enflasyon hakkında bir soru sorduğunda Biden, mikrofona yakalandı ve muhabiri "aptal bir o... çocuğu" olarak adlandırdı.