Biden'ı da yakalayan Covid-19'un yaz dalgası, ABD'nin 26 eyaletinde etkili oluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin 26 eyaletinde Covid-19'un yaz dalgası tespit edildi. Sağlık yetkilileri, salgının yüksek" veya "çok yüksek" kabul edilen seviyelerde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı joe Biden'ın da salgına yakalanmasının ardından veriler tekrar gündeme geldi.

Biden'ı da yakalayan Covid-19'un yaz dalgası, ABD'nin 26 eyaletinde etkili oluyor

Başkanı 'ın Covid-19'a yakalandığıın duyurulmasının ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) salgına ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

CDC'den yapılan açıklamada, atık sulardan elde edilen son verilere göre, virüsün yaz dalgasının batı, güney ve iç bölgelerdeki 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" kabul edilen seviyelerde olduğu kaydedildi.

Acil servislerdeki teşhislerin ve laboratuvarlarda pozitif çıkan testlerin oranında da artış olduğu belirtilen açıklamada, ancak bu artışların yine de kış aylarına göre rakamsal olarak çok az olduğuna işaret edildi.

ABD’de , artık halk sağlığına yönelik hayati tehlike içeren acil durum uygulaması yerine, yıllık aşılama kampanyalarıyla çözülecek rutin bir solunum virüsü olarak ele alınıyor.

Biden'ı da yakalayan Covid-19'un yaz dalgası, ABD'nin 26 eyaletinde etkili oluyor - 1

KAMPANYAYA DEVAM EDECEK

Beyaz Saray'dan önceki gün yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın Las Vegas'ta katıldığı etkinlikten sonra test yaptırdığı ve testinin pozitif çıktığı ifade edilerek, Delaware'deki evinde izole edeceği kaydedilmişti.

Dün yapılan açıklamada da Biden'ın "hafif üst solunum yolu semptomları göstermeye" devam ettiği, ateşi olmadığı ve ölçümlerinin normal olduğu belirtilerek, evden çalışmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.

Öte yandan Biden'ın önümüzdeki hafta seçim kampanyasına geri döneceği bildirildi.

Kampanya başkanı Jen O'Malley Dillon, Biden'ın başkanlıkta ikinci bir dönemi kazanmak için mücadele etmeye kararlı olduğunu söyledi. 

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