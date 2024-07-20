Biden'ı da yakalayan Covid-19'un yaz dalgası, ABD'nin 26 eyaletinde etkili oluyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19'a yakalandığıın duyurulmasının ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) salgına ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

CDC'den yapılan açıklamada, atık sulardan elde edilen son verilere göre, virüsün yaz dalgasının batı, güney ve iç bölgelerdeki 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" kabul edilen seviyelerde olduğu kaydedildi.

Acil servislerdeki teşhislerin ve laboratuvarlarda pozitif çıkan testlerin oranında da artış olduğu belirtilen açıklamada, ancak bu artışların yine de kış aylarına göre rakamsal olarak çok az olduğuna işaret edildi.



ABD’de COVID-19, artık halk sağlığına yönelik hayati tehlike içeren acil durum uygulaması yerine, yıllık aşılama kampanyalarıyla çözülecek rutin bir solunum virüsü olarak ele alınıyor.

