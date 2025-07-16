Biden'ı yakaladı: Trump, 4 yıllık saldırıyı 5 ayda düzenledi!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikinci döneminin 5 ayında, neredeyse selefi Joe Biden'ın tüm başkanlığı boyunca gerçekleştirdiği kadar hava saldırısı düzenledi.

Bu analiz, dünyadaki çatışmaların haritasını çıkaran Acled (Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri) raporuna dayanıyor.

Seçim kampanyası sırasında ABD'nin askeri çatışmalardan uzak duracağı sözünü vermesine rağmen, Trump, göreve geldiği günden bu yana 529 hava saldırısına nezaret ederek hava operasyonlarını tırmandırdı.

BIDEN: 4 YILDA 555 SALDIRI

Buna karşılık bir önceki ABD yönetiminin 4 yıllık döneminde 555 hava saldırısı gerçekleştirilmişti.

Baskınlar Suriye, Irak, Yemen ve Somali'deki bölgeleri hedef aldı. Bu ülkeler Biden döneminde de baskınların hedefi olmuştu.

TRUMP, İRANI LİSTEYE EKLEDİ

Ancak Trump yönetimindeki ABD yönetimi Libya ya da Afganistan'ı vurmamış olsa da İran'ın nükleer programı bir hedef olarak eklendi.

Trump'ın saldırılarının çoğu, mart ayında ABD'nin Kızıldeniz'de deniz taşımacılığını tehdit eden İran destekli Husi isyancılara karşı yürüttüğü kampanyayı tırmandırdığı Yemen'e yönelik oldu.

HUSİLER 1 MİLYON DOLARA MAL OLDU

ABD'nin harekâtı, isyancılarla varılan ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş olsa da Husiler geçen hafta iki gemiyi batırdı. Acled verilerine göre Yemenli isyancılar ABD saldırılarına karşı oldukça dirençli olduklarını kanıtladı ve ocak ayından bu yana 470 kez saldırıya uğramalarına rağmen faaliyetlerine devam ediyorlar. Saldırılar ABD ordusuna 1 milyar dolardan fazlaya mal oldu.

Trump ayrıca ABD güçlerinin El Şebab örgütünü vurduğu Somali'deki saldırıları da arttırdı.

Rakamlar, Trump'ın Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (Maga) hareketinin tabanında yabancı askeri müdahale isteyip istememesi konusunda gerginliklerin kaydedildiği bir dönemde geldi.

