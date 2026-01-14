Biden'ın 4 yılda yapmadığını Trump bir yılda yaptı. Askeri saldırı rekoru

ABD, Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminin ilk yılında, yurt dışına selefi Joe Biden’ın dört yıllık görev süresinin tamamından daha fazla sayıda askeri saldırı düzenledi.

Çatışma izleme kuruluşu Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) tarafından yayımlanan ve Newsweek tarafından incelenen verilere göre, son 12 ayda ABD’nin tek taraflı saldırıları üç kıtaya yayıldı.

EN DİKKAT ÇEKEN ÖRNEK VENEZUELA OLDU

ABD Savunma Bakanlığı’nın son dönemdeki en dikkat çekici güç kullanımı, iki haftadan kısa süre önce Venezuela’da gerçekleşti.

ABD, Karakas’taki kilit askeri tesisleri vururken, Amerikan özel kuvvetleri Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hızlı bir operasyonla gözaltına aldı. Eleştirmenler, operasyonun uluslararası hukuku ihlal etmiş olabileceğini savunuyor. Washington, Maduro’yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor.

TRUMP'IN “BARIŞ BAŞKANI” İDDİASI

“Barış başkanı” söylemiyle kampanya yürüten Trump, Küba ve İran gibi uzun süredir ABD’nin düşman saydığı ülkelere yönelik söylem ve baskıyı artırıyor. Ayrıca Danimarka’ya da Grönland üzerindeki kontrolü bırakması yönünde baskı yapıyor.

Trump, yakın tarihli bir röportajında uluslararası hukuku önemsemediğini söyleyerek, yalnızca “kendi ahlakına” hesap verdiğini dile getirdi.

RAKAMLAR NE DİYOR?

ABD, 20 Ocak 2025 – 5 Ocak 2026 arasında 573 hava ve İHA saldırısı gerçekleştirdi. Biden döneminde bu sayı dört yılda 494 oldu.

Koalisyon ortaklarıyla birlikte yapılan saldırılar da eklendiğinde Trump’ın ilk yılındaki toplam 658’e yükseliyor. Bu rakam, Biden’ın dört yıllık koalisyon saldırıları toplamı olan 694’e hızla yaklaşıyor.

Son bir yılda ABD saldırıları en az dokuz ülkede kayda geçti. Can kaybının net tespiti zor olsa da, Trump’ın ikinci yönetimi döneminde bin 93 ölüm tahmin ediliyor. Biden döneminde ise bin 518 ölüm kayda geçmişti.

Ocak–Aralık döneminde ABD saldırılarının yüzde 80’den fazlası, Yemen’deki Husilere yöneldi. Bu saldırılarda 530’dan fazla ölüm raporlandı.

“ÖNCE VUR SONRA SOR” YAKLAŞIMI

ACLED, “Trump’ın ilk yılı, ‘önce vur, sonra sor’ yaklaşımını yansıtıyor. Veriler, yönetimin hızlı ve yüksek etkili askeri gücü ilk seçenek olarak kullandığını, önceki yıllara kıyasla daha az kısıtla hareket ettiğini gösteriyor.” değerlendirmesini yaptı.