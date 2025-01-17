Biden'ın af listesi: 2 bin 500 hükümlünün cezası hafifletildi

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık görevine veda edecek olan Joe Biden, yeni af listesini duyurdu.

Biden yaptığı açıklamada, “Şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş, mevcut yasa, politika ve uygulama kapsamında bugün alacakları cezalarla karşılaştırıldığında orantısız bir şekilde uzun cezalar alan yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezalarını hafifletiyorum. Bu eylemle, ABD tarihindeki herhangi bir başkandan daha fazla af ve ceza indirimi uygulamış oldum” dedi.

Kongre'nin kabul ettiği Adil Cezalandırma Yasası çerçevesinde güncelliğini yitirmiş ceza artışlarının değiştirilmesi ve ceza farklılıkların eşitlenmesi gerektiğini belirten Biden, “Bu eylem, ceza farklılıklarını düzeltmek ve hak eden kişilere parmaklıklar ardında çok fazla zaman geçirmelerinin ardından ailelerine ve toplumlarına kavuşma fırsatı sunarak tarihi yanlışları değiştirme konusunda atılan önemli bir adımdır. Af konusundaki geçmişimden gurur duyuyorum. Ek ceza indirimlerini ve afları incelemeye devam edeceğim” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Aralık 2024’te bin 500 kişinin cezasını hafifletmiş ve hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını ise affetmişti.

Biden daha sonra ise idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirmişti.