Biden'ın bugün Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

Axios'un haberine göre bu,15 Şubat'tan beri iki liderin ilk görüşmesi olacak.

ABD Senatosu'nun en üst düzey Demokrat üyesi Chuck Schumer'in, İsrail liderini sert bir dille eleştirmesinin ardından iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı.

Schumer, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek İsrail için seçim çağrısı yapmıştı.

Netanyahu da bu açıklamalara tepki göstermişti.