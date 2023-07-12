Biden'ın elindeki Türkiye notu ifşa oldu

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi önemli kararlara sahne oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, zirveye katılmadan önce İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakan Rishi Sunak'la görüştü. İki lider kameraların karışısına geçerek sohbet etti.

Görüşme sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın elinde not kağıdı bulunuyordu. ABD Başkanı'nın elindeki kağıtta yazanlar ifşa olunca kağıtta Türkiye'nin de konu başlıklarından biri olduğu ortaya çıktı.

Bir basın mensubunun çektiği fotoğraflara göre Biden'ın ana gündem maddelerinden biri Türkiye'ydi. Sunak'la görüşmesinde NATO ana başlığı altında Ukrayna'nın ardından Türkiye ikinci sırada yer alıyordu.

ALTBAŞLIKLAR: İSVEÇ VE F-16

Türkiye konusundaki alt başlıklar arasında ise İsveç ve F-16 notlarının düşüldüğü görüldü.

Biden Sunak görüşmesinden saatler sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg üçlü bir görüşme düzenledi.

Zirveden hemen önce yapılan bu görüşmenin neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in önündeki engeli kaldırdı. Başta ABD Başkanı Biden olmak üzere birliğin diğer üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını memnuniyetle karşıladı.

Biden, "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım" ifadelerini kullandı.