Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Joe Biden'ın evinde arama gerçekleştirdi.

Biden'ın avukatları evde 6 gizli belge daha bulunduğunu açıkladı. Arama sırasında ABD Başkanı ve First Lady'nin evde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Belgelerin bazılarının Joe Biden'ın senatör olduğu bazılarınınsa başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü döneme ait olduğu belirtildi.

Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma gizli belgeler, ilk olarak Kasım ayında bulunmuştu. Olay üzerine Adalet Bakanlığı soruşturma için özel savcı atamıştı.

Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, ""Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." demişti.

Biden, "bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu" söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetmişti.

