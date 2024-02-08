Biden'ın kafası çok karışık: Ölü Avrupalı liderlerle görüştüğünden bahsetti

ABD Başkanı Joe Biden çarşamba günü seçim etkinliğinde 2021'deki bir anısını anlatırken eski Alman Başbakanı Angela Merkel yerine iki kez merhum Almanya Başbakanı Helmut Kohl'dan bahsetti.



Biden bununla birlikte bu hafta ikinci kez yıllar önce ölen Avrupalı ​​bir liderle konuştuğunu iddia etmiş oldu.



Biden, 2017'de ölen "Helmut Kohl"un, "başbakan seçimini durdurmak için" insanların İngiliz Parlamentosu'na saldırdığı ve memurları öldürdüğü haberini okursa nasıl tepki vereceğini sorduğunu söyledi.



Bu sözler Biden'ın bu hafta Avrupalı ​​liderlerle ilgili ilk kafa karışıklığı değildi.

1996'DA ÖLEN LİDERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ



Pazar günü Las Vegas, Nevada'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Biden, 1996'da ölen eski Fransa cumhurbaşkanı François Mitterrand'ı Emmanuel Macron ile karıştırdı.



Başkan, Fransız liderle görevdeki ilk yılında bir zirvede yaşadığı karşılaşmayı anlatıyordu. Ancak bahsettiği lider yıllar önce hayatını kaybetmişti.



Biden'ın 2024'teki muhtemel rakibi eski Başkan Donald Trump da son zamanlarda hata yaptı.



Geçen ay yapılan bir anket, kendi destekçileri de dahil olmak üzere seçmenlerin yüzde 76'sının Biden'ın zihinsel ve fiziksel sağlığıyla ilgili endişeleri olduğunu ortaya çıkardı.



Ankette ayrıca seçmenlerin yüzde 48'inin de Trump'ın zihinsel ve fiziksel sağlığıyla ilgili endişeleri olduğu ortaya çıktı.