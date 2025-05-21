Biden'ın kanseri komploları tetikledi: "Adım adım planladılar"

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın müttefiki Elon Musk, sosyal medya sitesi X'te yaptığı paylaşımda eski Başkan Joe Biden'ın kanser teşhisiyle ilgili bir komplo teorisini destekledi.



Bu teori, Demokrat Parti üyelerini Biden'ı başa getirdikten sonra kanser teşhisini ve yaşlılığını bahane ederek görevden almayı planlamakla suçluyor. Böylece Kamala Harris, herhangi bir seçim sürecine girmeden görevi kolaylıkla devralabilecekti.



AŞAMA AŞAMA PLANLANDI



Plan Biden'ı aday göstermek, kanseri ve bunaması hakkında yalan söylemek, onu Beyaz Saray'a geri getirmek ve sonra hemen kenara çekilmesini sağlayarak Harris'i koltuğuna oturtmaktı.



Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki siyasi görevlerinden ayrılmasının ardından son dönemin popüler isimlerinden biri haline gelen Musk, dart tahtasına koyduğu "hedef" emojisiyle bu iddiaya destek verdiğini belli etti.



TRUMP'IN AİLESİ DE TEPKİLİ



Başkanın en büyük oğlu Donald Trump Jr. da konuya ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabında paylaştı.



Trump Jr., "Bilmek istediğim şey, Dr. Jill Biden'ın beşinci evre metastatik kanseri nasıl gözden kaçırdığı yoksa bu da bir başka örtbas mı???" ifadelerini kullandı.



BIDEN'IN KANSER TEŞHİSİ



Eski Amerikan lideri Biden'a cuma günü "agresif" seyreden bir prostat kanseri teşhisi konuldu.



Teşhis, ABD kamuoyunda hastalığın nasıl bu kadar geç teşhis edilmiş olduğu sorularını beraberinde getirdi.



50 yaşın üzerindeki erkeklere rutin kan testleri yapılması halinde bu prostat kanseri türünün erken aşamada tespit edilmesi de mümkün oluyor.