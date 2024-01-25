Biden'ın konuşması üst üste 2 gün Filistin protestolarıyla kesildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, katıldığı seçim etkinliğindeki konuşması, üst üste 2 gün Filistin yanlısı protestocular tarafından kesintiye uğradı.

Biden'ın konuşması üst üste 2 gün Filistin protestolarıyla kesildi

Biden'ın Virginia'da katıldığı bir seçim etkinliğinde konuşmasının defalarca yanlısı protestocular tarafından kesilmesinden 1 gün sonra aynı şey, başkent Washington'da da yaşandı.

Otomobil üreticileri sendikasının etkinliğinde Biden'ın konuşma yaptığı esnada sesini yükselten protestocular, Biden'a "'de ateşkes" çağrısında bulundu.

Öte yandan bir grup protestocu da etkinliğin yapıldığı otelin önünde toplandı.

Protestocular, Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes isteyen pankartlar taşıyarak slogan attı.

Biden'ın önceki gün Virginia eyaletinde katıldığı bir seçim toplantısındaki konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından "soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla defalarca kesilmişti.

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