Biden'ın konvoyuna araç çarptı

ABD'de Başkan Joe Biden'ın koruma aracına çarpan otomobil paniğe yol açtı. Gizli Servis olayın kaza olduğunu açıkladı.

Biden'ın konvoyuna araç çarptı
Biden, kazadan sonra dışarı çıktı (Foto: AFP)

Başkanı 'ın Delaware eyaletindeki etkinliğinde, koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobilin çarpması paniğe neden oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve eşi Jill Biden'ın Delaware'de katıldığı etkinlik sırasında kaza meydana geldi.

Biden'ın konvoyuna araç çarptı - 1 Foto: AFP
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ABD Başkanı'nın gazetecilere açıklamalarda bulunduğu esnada konvoy dışından bir otomobil Biden'ı korumakla görevli Gizli Servis'e ait araçlardan birine çarptı.

Olayda kısa süreli panik yaşanırken, Biden'ın konvoyu sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı.

Gizli Servis, olayın kaza olduğunu açıkladı.

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