Biden'ın oğlu hapse girecek mi?

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın federal silah suçlamaları davasındaki kaderi yakında 12 Delaware sakininin elinde olacak.



Savcılar son dört gün içinde 11 tanığı kürsüye çağırdı ve Biden'ın Ekim 2018'de ateşli silah satın alırken silah formunda uyuşturucu kullanımına dair yalan söylediğini iddia eden çok sayıda delil sundu.

"HUNTER BIDEN BİLE KANUNLARIN ÜSTÜNDE DEĞİL"



Başsavcı Derek Hines, tartışmaların açılışı sırasında "Kimse kanunların üstünde değildir. Kimsenin yalan söylemesine izin verilmez, Hunter Biden'ın bile" diye konuştu. Duruşmanın, gelecek hafta sona ermesi bekleniyor.



Savunma, hükümetin iddiasına karşı çıkıyor ve başkanın oğlunun silahı satın aldığında aktif olarak uyuşturucu kullanmadığını ve "bilerek" yalan beyanda bulunmadığını söylüyor.

BIDEN HAPSE GİRECEK Mİ?



Biden'ın suçlu olup olmadığına nihai olarak 12 jüri üyesi karar verecek. Mahkumiyet kararı almaları halinde çeşitli cezalar mevcut.



Biden üç ağır suçlamayla karşı karşıya: ateşli silah satın alırken iki kez yalan beyanda bulunmak ve uyuşturucu bağımlılığı sırasında yasa dışı olarak silah bulundurmak.



Biden bu suçlamalar sonucunda en fazla 25 yıl hapis cezası ve 750 bin dolara kadar para cezası alacak.

BABA JOE BIDEN OĞLUNU AFFETMİYOR



Biden'ınkine benzer davaların çok az hapis cezasıyla sonuçlandığı göz önüne alındığında, suçlu bulunması halinde uzun bir hapis cezası alması pek olası değil.



Bunun yerine davaya bakan Yargıç Maryellen Noreika para cezası veya denetimli serbestlik gibi başka cezalar vermeyi seçebilir.



Jüri Biden'ı mahkum etmeye karar verirse bunu oybirliğiyle yapması gerekecek. Babası Başkan Joe Biden daha önce zaten oğlunu affetmeyeceğini söylemişti.