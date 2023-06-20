Biden'ın oğlu Hunter Biden suçunu kabul edecek

CUMHURİYETÇİLERDEN VE TRUMP'TAN TEPKİ

Hunter Biden'ın "federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak" suçlamalarıyla ilgili Adalet Bakanlığıyla anlaşması başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti.



"Gizli belgeler" davasında 37 suçtan yargılanan Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'dan yaptığı paylaşımda, Hunter Biden'ın Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına tepki gösterdi.



Trump, "Vay be! Biden'ın yozlaşmış Adalet Bakanlığı Hunter Biden'a yalnızca bir 'trafik cezası' vererek, yüzlerce yıllık cezai sorumluluğu ortadan kaldırdı. Sistemimiz arızalı." ifadelerini kullandı.



Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:



"Adalet Bakanlığının, Başkan Biden'ın oğlu Hunter'a yönelttiği suçlamalar, çifte standartlı bir adalet sistemini afişe ediyor. Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından ortaya çıkarılan artan kanıtlar, Bidenların yolsuzluk, nüfuz ticareti ve muhtemelen rüşvete karıştığını ortaya çıkarırken, Hunter Biden hafif bir cezayla kurtuluyor."



Comer, Hunter'a yöneltilen bu suçlamaların Gözetim Komitesi'nin Biden ve oğlu Hunter Biden hakkındaki diğer iddialarla ilgili soruşturmasını etkilemeyeceğini belirterek, "Başkan Biden'ın, ailesinin entrikalarına karıştığı tam olarak ortaya çıkana kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Gözetim ve soruşturmalardan sorumlu Beyaz Saray Sözcüsü Ian Sams, yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden ve hanımefendi, oğullarını seviyor ve hayatını yeniden kurmaya devam ederken onu destekliyorlar." diyerek, konuyla ilgili başka bir yorum yapmayacaklarını kaydetti.



Avukatı Christopher Clark da yapılan anlaşmanın, Adalet Bakanlığının Hunter Biden ile ilgili uzun süredir devam eden ceza soruşturmasını "çözeceğini" söyledi.



Hunter Biden'ın vergi ödemelerini beyan etmemesiyle ilgili sorumluluğunu üsteleneceğini kaydeden Clark, yasa dışı silah bulundurmakla ilgili suçlamayla ilgili de rehabilitasyona yönelik farklı bir süreç yürütüleceğini aktardı.



Clark, "Hunter'ın, hayatının çalkantılı ve bağımlı olduğu bir dönemde yaptığı bu hataların sorumluluğunu almanın önemli olduğuna inandığını biliyorum." ifadesini kullandı.



Adalet Bakanlığı ile Hunter Biden arasında varılan anlaşmayı, davaya bakan federal yargıcın onaylaması gerekiyor.



Siyasi analistler, Hunter Biden'ın suçunu kabul etmesinin, 2024 Başkanlık seçimlerine tekrar aday olması beklenen Başkan Joe Biden'a etkisinin büyük olacağı yorumlarını yapıyor.



Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Savcı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.



Hunter Biden'ın vergi kayıtları ve yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili para transferini inceleyen savcıların, ayrıca uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıkladığı dönemde ateşli silah edindiği iddialarını da soruşturduğu ifade ediliyordu.



ABD'de federal yasalar, yasa dışı uyuşturucu kullanan veya bağımlısı olan kişilerin ateşli silah satın almasını yasaklıyor.

