Biden'ın oğluna vergi suçlaması

Hunter Biden, geçen ay federal savcılar tarafından mahkemeye sunulan iddianameyle, vergi kaçakçılığı ve sahte vergi beyannamesi düzenleme gibi 9 farklı suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.



Kaliforniya'daki federal mahkemede hakim karşısına çıkan Biden, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Masum olduğunu savundu. Bir sonraki duruşmanın Haziran ayında yapılacağı öğrenildi. Biden, eğer suçlu bulunursa 17 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.



Hunter Biden'ın 2016 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 1 buçuk milyon dolar vergiyi ödemediği iddia ediliyor.