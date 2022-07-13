Biden'ın Orta Doğu turu başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bugün Orta Doğu turuna çıkıyor. Biden'ın ziyaretleri, 16 Temmuz'a kadar devam edecek.



Başkan Biden ilk olarak İsrail'in geçici başbakanı Naftali Bennett'le Kudüs'te görüşecek. Ardından ikinci durağı olan Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya gelmesi bekleniyor.



Buradan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geçerek, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Biden,, Suudi Arabistan'da Kral Selman ve Veliaht Prens'le de görüşecek.