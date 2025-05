Biden’ın özel yetkili savcıyla görüşmesi sızdırıldı: "Oğlum 2015'te mi ölmüştü?"

ABD’nin eski başkanı Joe Biden görevi bırakalı aylar olsa da hakkındaki yeni iddia ve gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Demokrat Partili eski başkanın Ekim 2023’te Özel Yetkili Savcı Robert Hur ile yaptığı görüşmenin ses kaydı basına sızdırıldı. ABD basınına yansıyan haberlere göre, daha sonra çekileceği başkan aday adaylığı döneminde de özellikle yaşı ve sağlığı dolayısıyla gündeme gelip eleştirilen Biden’ın, oğlu Beau’nun hayatını kaybettiği yıl da dahil olmak üzere önemli olay ve gelişmelerin tarihlerini hatırlayamadığı görüldü.



Biden, eski başkan Barack Obama’nın yardımcılığını yaptığı dönem ile senatörlük yaptığı yıllardan kalan belgeleri bulundurduğu gerekçesiyle başlatılan inceleme kapsamında Hur ve meslektaşı Marc Krickbaum ile 8-9 Ekim 2023 tarihinde bir araya gelmişti. Biden yönetimi görüşmelerin ses kayıtlarını yayınlamayı reddetse de kayıtlar Axios haber sitesi tarafından dün kamuoyu ile paylaşıldı.

HATIRLAMAKTA ZORLUK ÇEKTİ



The New York Post gazetesinin aktardığına göre, Biden’a bu görüşmeler sırasında zaman zaman sesi kısılarak konuşuyor ve belirli olayların hangi yıllarda gerçekleştiğini hatırlama konusunda zorluk çekiyordu. Hur’un başkan yardımcılığı sonrası dönemdeki faaliyetleri hakkındaki soruya yanıtında Biden, “Bu, 2017-18 idi değil mi?” diye soruyordu. Hur, bu soruya, “Evet efendim” diye yanıt verdi.



Habere göre, yanıtı sırasında zaman zaman konuşmayı kesen eski başkan, 2017 ve 2018 yılında yaşanan olayların senatörlüğünün sona erdiği 2009 yılı ve oğlu Beau Biden’ın hayatını kaybettiği 2015 yılı ile çakıştığını düşünüyor gibiydi.



Biden, yanıtında, “Hatırlayın, o dönemde, oğlum… aaa… göreve gönderilecekti ya da ölüyordu. Dolayısıyla… bu… bu arada o dönemde, ben Senato’dan ayrıldığımda halen o dönemde aday olmam konusunda beni cesaretlendiren pek çok insan vardı. Başkan haricinde” ifadelerini kullandı.



Obama’nın kendisini destekleme konusundaki isteksizliğine işaret eden Biden, “Olanlar ise… Beau hangi ay ölmüştü? Ah, Tanrım. 30 Mayıs…” dedi, avukatlarından biri ise “2015” diyerek araya girdi. Eski başkan, bunun üzerine “Öldüğünde yıl 2015 miydi?” diye sordu. Avukatı, bu soruya, “Öyleydi” yanıtını verdi. Biden ise halen emin olmayarak “Sanırım 2015’ti” diye konuştu.



TRUMP NE ZAMAN BAŞKAN SEÇİLDİ?



Söz konusu görüşmede Başkan Donald Trump’ın ilk döneminde ne zaman başkan seçildiğinin de Biden’a hatırlatılması gerekmişti. Trump’ın Kasım 2017’de mi başkan seçildiğini soran Biden’a yanıt veren bir avukatı, Cumhuriyetçi Partili siyasetçinin 2016 yılında başkan seçildiğini anımsattı. Biden ise aklı karışmış bir ifadeyle, “2016, peki… O halde, bende neden 2017 yazıyor?” diye konuştu. Avukatının yanıtı ise “Siz görevden o zaman ayrılmıştınız. Ocak 2017’de” oldu.



Joe Biden, “Bana Söz Ver Baba” (Promise Me, Dad) isimli anı kitabının adını da karıştırarak hayatını kaybeden oğlu Beau hakkında konuşurken duygusallaştı. Hur, bunun üzerine ara vermeyi önerdi. Biden ise bu öneriyi kabul etmeyerek devam etmek istedi.