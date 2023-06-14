Biden'ın silah kısıtlamalarına karşı tasarı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı

Oylamadan önce yapılan görüşmelerde ise Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini anayasal haklara müdahale ile suçlarken, Demokratlar bu tasarının insanların ölümüne yardım edeceğini savundu.



Söz konusu tasarı, onaylanması için Senato Genel Kuruluna gönderildi. Biden daha önce yaptığı açıklamalarda bu tasarıyı veto edeceğini açıklamıştı.



Tasarının vetosunun geçersiz kılınması için hem Senatoda hem Temsilciler Meclisinde ikinci kez oylanması ve üyelerin en az üçte birinin onayını alması gerekiyor.