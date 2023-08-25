Biden'ın tatil yaptığı bölgede şüpheli uçak: F-16'lar havalandırıldı

Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'ndan (NORAD) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, havalanan F-16 savaş uçaklarının sivil uçağın pilotunun dikkatini çekmek için işaret fişeği attığı bildirildi.



Olayın sabah saatlerinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, sivil uçağın Tahoe Gölü üzerinde geçici süre kapatılan hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.



Tahoe Gölü'nde tatil yapan Biden için hava sahası geçici süreliğine kapatılmıştı.