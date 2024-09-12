Biden'ın "Trump 2024" şapkası: "Destek için teşekkürler Joe"

ABD Başkanı Joe Biden, üzerinde "Trump 2024" yazan parlak kırmızı bir kampanya ürünü takarak objektiflere poz verdi. Biden'ın şapkalı fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Trump destekçilerinin alay konusu oldu. Eski başkanın sıkı destekçileri fotoğrafı tekrar tekrar paylaşarak üzerine, "Desteğin için teşekkürler, Joe!" ve "Bakın, Trump haklıydı. Joe Biden, Kamala Harris'ten nefret ediyor" gibi yorumlar yazdı.

Biden'ın "Trump 2024" şapkası: "Destek için teşekkürler Joe"

Mevcut Başkanı 'ın, eski başkan 'ın kampanya ürünlerinden birini taktığı fotoğraflar sosyal medyada olay yarattı.

Fotoğraflarda Biden'ın kafasında, üzerinde "Trump 2024" yazan parlak kırmızı bir şapka varken gülümsediği görülüyor.

Trump'ın sıkı destekçileri fotoğrafı tekrar tekrar paylaşarak üzerine, "Desteğin için teşekkürler, Joe!" ifadelerini yazdı.

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"SİYASİ KARİYERİ BOYUNCA YAPTIĞI EN AKILLICA ŞEY"

Bir X kullanıcısı, "Uykulu Joe, Trump trenine hoşgeldin!!!!" yazarken, bir diğeri de "Sonunda trene bindin!" diye ekledi.

Başka bir kullanıcı ise Biden'ın şapkayı takmasını "tüm siyasi kariyeri boyunca yaptığı en akıllıca şey" olarak nitelendirdi.

Biden kampanyası, fotoğrafın çekildiği koşulları hemen açıklığa kavuşturarak, bunun başkanın Pensilvanya'ya yaptığı bir gezi sırasında "iki partili birliği" teşvik etmek için yaptığı spontane bir hareket olduğunu söyledi.

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"BIDEN, HARRIS'TEN NEFRET EDİYOR"

Başka bir X kullanıcısı ise, "Bakın, Trump haklıydı. Kamala Harris'ten nefret ediyor" ifadelerini kullandı.

Trump, Biden'ın temmuz ayında başkanlık yarışından çekildiğini duyurmasından bu yana, başkan ve başkan yardımcısı arasındaki anlaşmazlıklar konusunda ısrarcı davranıyor.

Eski başkan, yeni rakibi Harris'e kendi MAGA (Make America Great Again) şapkasını gönderdiğiyle ilgili de şaka yapmıştı.

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