Biden'ın "Trump 2024" şapkası: "Destek için teşekkürler Joe"

"SİYASİ KARİYERİ BOYUNCA YAPTIĞI EN AKILLICA ŞEY"



Bir X kullanıcısı, "Uykulu Joe, Trump trenine hoşgeldin!!!!" yazarken, bir diğeri de "Sonunda trene bindin!" diye ekledi.



Başka bir kullanıcı ise Biden'ın şapkayı takmasını "tüm siyasi kariyeri boyunca yaptığı en akıllıca şey" olarak nitelendirdi.



Biden kampanyası, fotoğrafın çekildiği koşulları hemen açıklığa kavuşturarak, bunun başkanın Pensilvanya'ya yaptığı bir gezi sırasında "iki partili birliği" teşvik etmek için yaptığı spontane bir hareket olduğunu söyledi.

