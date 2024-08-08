Biden'ın Trump endişesi: "Kaybederse kan banyosu olabilir"

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Beyaz Saray yarışını kaybetmesi halinde "iktidarın barışçıl bir şekilde devredilebileceğine güvenmediğini" söyledi.
Biden, Trump'ın kasımdaki seçimde yenildiği takdirde ABD otomotiv endüstrisinde ve ülkede "kan gölü" yaşanacağına yönelik söylemlerinin ciddiye alınması gerektiğini öne sürdü.
Beyaz Saray, o dönem eski başkanın şiddeti kışkırttığını iddia etmiş, kendisi ise bu iddiayı reddetmişti.
Biden, yeniden seçilme yarışından resmen çekilerek Demokrat adaylığını yardımcısı Kamala Harris'e bırakmaısnın ardından ilk kez konuştu.
Barışçıl bir güç transferine olan güveni sorulduğunda, "Trump kazanırsa. Hayır, hiç güvenmiyorum" cevabını verdi. Başkan daha sonra hemen kendini düzeltti ve şöyle dedi: "Yani, Trump kaybederse, hiç güvenmiyorum."
Biden konuşmasının devamında, "Dediklerinde ciddi. Biz onu ciddiye almıyoruz. Ama o ciddi. 'Biz kaybedersek kan banyosu olur' gibi dediği her şey. Halihazırda yerel seçim bölgelerinde yapmaya çalıştıklarına bakın" ifadelerini kullandı.
KONGRE BASKINI'NDA NELER YAŞANDI?
Trump, Biden'ın yemin töreninden yalnızca üç hafta önce 6 Ocak 2021'de, destekçilerine bir konuşma yapmıştı.
Kurşun geçirmez camın arkasından konuşan Trump, kendisinden çalındığını öne sürdüğü seçimi asla "kabullenmeyeceğini" ilan etmişti.
Basını eleştiren ve kendi başkan yardımcısı Mike Pence'e seçim sonuçlarını geçersiz kılması için çağrı yapan Trump'ın konuşması, destekçilerinin ABD Kongre Binası'na yürümesine ve binayı basmasına neden olmuştu.
36 saat içinde, ayaklanmada 5 kişi hayatını kaybetmişti, biri Kongre polisi tarafından vurulmuş, biri aşırı doz uyuşturucudan ve bir polis memuru da dahil olmak üzere üç kişi doğal sebeplerden hayatını kaybetmişti. 174 polis memuru da dahil olmak üzere pek çok kişi yaralanmıştı.
Sonraki 42 ay içerisinde, neredeyse 50 eyaletin tamamından bin 470 kişiye yasa ihlali sebebiyle dava açılmıştı.
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