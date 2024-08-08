Biden'ın Trump endişesi: "Kaybederse kan banyosu olabilir"

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Beyaz Saray yarışını kaybetmesi halinde "iktidarın barışçıl bir şekilde devredilebileceğine güvenmediğini" söyledi.



Biden, Trump'ın kasımdaki seçimde yenildiği takdirde ABD otomotiv endüstrisinde ve ülkede "kan gölü" yaşanacağına yönelik söylemlerinin ciddiye alınması gerektiğini öne sürdü.



Beyaz Saray, o dönem eski başkanın şiddeti kışkırttığını iddia etmiş, kendisi ise bu iddiayı reddetmişti.



Biden, yeniden seçilme yarışından resmen çekilerek Demokrat adaylığını yardımcısı Kamala Harris'e bırakmaısnın ardından ilk kez konuştu.



Barışçıl bir güç transferine olan güveni sorulduğunda, "Trump kazanırsa. Hayır, hiç güvenmiyorum" cevabını verdi. Başkan daha sonra hemen kendini düzeltti ve şöyle dedi: "Yani, Trump kaybederse, hiç güvenmiyorum."



Biden konuşmasının devamında, "Dediklerinde ciddi. Biz onu ciddiye almıyoruz. Ama o ciddi. 'Biz kaybedersek kan banyosu olur' gibi dediği her şey. Halihazırda yerel seçim bölgelerinde yapmaya çalıştıklarına bakın" ifadelerini kullandı.