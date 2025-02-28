Bilal Erdoğan, Suriye lideri Ahmed Şara ile Şam'daki Emevi Camii'nde

Suriye merkezli Step News'in haberine göre Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, cuma namazını birlikte kılmak üzere Şam'daki Emevi Camii'ne gitti.

Bilal Erdoğan'ın, üst düzey Türk heyetine başkanlık ettiği bildirildi.

Haberde, Bilal Erdoğan'ın dün Suriye'yi ziyaret ettiği kaydedildi.