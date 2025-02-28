Bilal Erdoğan, Suriye lideri Ahmed Şara ile Şam'daki Emevi Camii'nde

Suriye basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, cuma namazını birlikte kılmak üzere Şam'daki Emevi Camii'ne gittiğini bildirdi.

Bilal Erdoğan, Suriye lideri Ahmed Şara ile Şam'daki Emevi Camii'nde

merkezli Step News'in haberine göre Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara ve Cumhurbaşkanı 'ın oğlu Bilal Erdoğan, cuma namazını birlikte kılmak üzere Şam'daki Emevi Camii'ne gitti.

Bilal Erdoğan'ın, üst düzey Türk heyetine başkanlık ettiği bildirildi.

Haberde, Bilal Erdoğan'ın dün Suriye'yi ziyaret ettiği kaydedildi.

Öne Çıkan Video

İngiltere Kralı Charles, Ramazan öncesi hurma paketledi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...