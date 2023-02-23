Bilardoda kaybedince 7 kişiyi öldürdüler

Brezilya'da bir bilardo salonunda iki silahlı kişi, oyunu kaybetmeleri nedeniyle kendilerine gülen yedi kişiyi öldürdü. Öldürülenler arasında 12 yaşında bir kızın da olduğu açıklandı.

Bilardoda kaybedince 7 kişiyi öldürdüler

'da iki adam, Mato Grosso eyaletine bağlı Sinop City'de bilardo oynarken arka arkaya iki maç kaybetti.

Adamlardan biri kurbanı silah zoruyla duvara yaslarken, diğeri kamyonetten av tüfeği aldı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre silahlı saldırganlar, oyunu kaybetmeleri nedeniyle kendilerine gülen 12 yaşındaki bir kız da dahil olmak üzere yedi kişiyi öldürdü.

Katiller, çıkarken bilardo masalarından küçük miktarlarda nakit para ve bir kadının çantasını aldı.

Altı kişi anında ölürken, yedinci kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilardoda kaybedince 7 kişiyi öldürdüler - 1

Polis Teğmen Romening dos Santos Silva, 30 yaşındaki Edgar Ricardo de Oliveira ve 27 yaşındaki Ezequias Souza Ribeiro'nun ilk oyunu kaybettiğini söyledi.

Polis daha sonra daha fazla para almaya gittiğini ancak daha sonra tekrar kaybettiğini ifade etti.

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