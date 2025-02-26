Bilek röntgeni skandalı: 220 çocuk yanlışlıkla insan kaçakçısı olarak tutuklandı

Avustralya’da yaşanan adli skandal, yüzlerce çocuğun hayatını kararttı. Yetkililerin, insan kaçakçılığı suçlamasıyla yetişkin olarak yargıladığı Endonezyalı çocukların sayısının aslında iki kat fazla olduğu ortaya çıktı.



2023 yılında federal mahkeme, 2010-2012 yılları arasında hatalı yaş tespiti nedeniyle tutuklanan yaklaşık 220 çocuğa 27,5 milyon dolarlık tazminat ödenmesine karar vermişti. Ancak yeni kayıtlar, bu mağduriyetin çok daha büyük olduğunu gösteriyor.



BİLEK RÖNTGENİYLE YAŞ TESPİTİ SKANDALI



Avustralya Federal Polisi, çocukların yaşlarını belirlemek için bilimsel güvenilirliği tartışmalı olan bilek röntgeni yöntemini kullandı. Ancak bazı çocukların yalnızca 12 yaşında olduğu ve Avustralya yasalarına göre ülkelerine geri gönderilmeleri gerekirken, maksimum güvenlikli yetişkin hapishanelerine konuldukları ortaya çıktı.



YANLIŞ MAHKUMİYETLER

Federal mahkeme, yeni mağdurları belirlemek ve tazminat sürecini yönetmek için çalışmalarını sürdürüyor. Avukat Mark Barrow, son duruşmada tazminat almaya hak kazanan kişi sayısının 440'a yükseldiğini açıkladı.



Avustralya hükümeti adına konuşan avukat Jonathan Kirkwood SC ise gecikmenin hükümet kaynaklı olmadığını ve yeni bilgilerin Endonezyalı bir avukat tarafından sağlandığını belirtti.



ÇOCUKLARI ZORLA HAPSETTİLER

Yanlış mahkumiyetlerin temelinde, Howard hükümeti döneminde yürürlüğe giren ve insan kaçakçılığı suçlarından en az beş yıl hapis cezası öngören yasalar bulunuyor. Çocuk yaşta kandırılarak kaçakçılık işlerinde kullanılan birçok Endonezyalı, yetişkin olarak yargılanıp cezalandırıldı.



Guardian Australia tarafından elde edilen belgeler, çocukların defalarca gerçek yaşlarını söylediklerini ancak yetkililerin doğum tarihlerini bilek röntgeni sonuçlarına uydurmak için değiştirdiğini ortaya koydu.



Mahkemeler, bazı bağımsız davalarda Endonezyalı çocukların mahkumiyetlerini bozarken, yetkililer bu vakaların “önemli bir adli hata” olduğunu kabul etti. Kararın, diğer mağdurlar için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.

