Bilgisayar dünyasının efsane mucidi Sir Clive Sinclair yaşamını yitirdi (Sir Clive Sinclair kimdir?)

Adını ilk olarak 1972'de dünyanın ilk cep hesap makinesini icat ederek duyuran Sir Clive Sinclair, 81 yaşında hayatını kaybetti.



Sinclair'ın ölüm haberini, kızı Belinda verdi. Uzun bir hastalık sürecinin ardından Londra'daki evinde yaşamını yitiren Sinclair, 1977'de ilk cep televizyonunu 1980'de ise ilk ev bilgisayarı olan Sinclair ZX80'i icat ederek dünya çapında üne ulaşmıştı.



Kızı Belinda, babasının ölümünün ardından Guardian'a yaptığı açıklamada "O çok şaşırtıcı bir insandı. Çok zekiydi ve her şeyle ilgiliydi. Kızım ve kızımın kocasıyla mühendislik sohbetleri yapmayı severdi" ifadelerini kullandı.



ELON MUSK'TAN SIR SINCLAIR PAYLAŞIMI



Sinclair'in ölümünün ardından Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Huzur içinde uyu, Sir Sinclair, o bilgisayarı çok sevdim" notunu düştü.



SIR CLIVE SINCLAIR KİMDİR?



30 Temmuz 1940'da Richmond upon Thames'da dünyaya gelen ünlü mucit, 16 Eylül 2021'de Londra'da yaşama veda etti.



HAYATI



17 yaşında okulu bırakan ve Sinclair Radioncs'i kurmak için para kazanmak amacıyla teknik gazetecilik yapan ünlü mucit, 4 yıl bu işi yaptı.



1970'lerin başında mevcut modellerin mağaza boyutunda olduğu hesap makinelerini cebe sığdırmayı başardı. Herkes alabilsin diye ucuza sattı.



1980 yılından alan ZX80 ile ilk ev bilgisyaarını üretti ve piyasada devrim yaptı. Kit halinde 80, montajylı haliyle 100 sterlinden sattı. Rakiplerinin fiyatının 5'te 1'ine denk geliyordu. 50 bin adet satmayı başardı.



Daha sonra ZX81'i çıkardı ve 70 sterlinden tam 250 bin adet sattı. Bu bilgisayarlar sayesinde 3D Monster Maze ve Mazogs gibi oyunlar popüler oldu. Bu iki bilgisayar modelinden çok fazla para kazandı. 3 yıl içinde 14 milyon sterlin kâra ulaştı.



1982 yılında ZX Spectrum 48K'yı piyasayara sürdü ve oyun rekabetine girdi. Bir nesle ilham kaynağı olan Knight Lore, Chuckie Egg, Jet Set Willy gibi oyunlarla ses getirdi.



1983'TE ŞÖVALYE UNVANINI ALDI



1983'te şövalye ilan edilerek Sir unvanını aldı ve onu tanımayan kalmadı.



Bu sırada başarılı icatlarının yanı sıra başarısız işlere de imza attı. Kazancının büyük bölümünü kaybetmesine neden olan C5 adlı pille çalışan elektrikli üç tekerlekli bisikleti 1985 yılının ocak ayında piyasaya sürdü.



Hedefi ilk yıl 100 bin satmaktı, ancak başarısız oldu. Üretimi durdurdu, paraya sıkışında bilgisayar işini de Amstrad'a sattı.



Bir başka icadı ise bir cep TV'si olan Sinclair TV80'di. Belki C5 ve TV80'le o dönem başarıya ulaşamadı ancak bugünkü elektrikli araçların ve cep telefonlarının yolunu açmış oldu.



Son icadı ise A-bike oldu. 12 Temmuz 2006'da piyasaya sürdü. 6 kilo ağırlığında katlanabilen bu mini bisiklet ilk 12 ayında 25 bin sattı. Ancak kısa sürede kopyaları ortaya çıktı. Tekerleklerinin küçüklüğü nedeniyle tehlike yarattığı gerekçesiyle eleştirildi. Sinclair pes etmedi ve 2008'de A-Bike Plus ve 2010'de A-Bike City'yi çıkardı.



İcatlarının yanı sıra yazdığı şiirler, koştuğu maratonlar ve poker düşkünlüğüyle de biliniyordu.