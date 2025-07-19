Bilim açıkladı: Bebeğin cinsiyeti şansa bağlı değil

Yeni bir araştırma, ailelerin bebeklerinin cinsiyetine dair “kendilerine özgü bir olasılık” taşıdığını ortaya koydu. Yani yaygın inanışın aksine, bu durum tam olarak yazı tura gibi yüzde 50-50’lik bir şansa dayanmıyor.



Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, 1956 ile 2015 yılları arasında iki veya daha fazla doğum yapmış 58 binden fazla kadın incelendi.

İŞTE BELİRLEYİCİ FAKTÖR



Araştırmacılar, üç ya da daha fazla çocuğu olan annelerin sonraki bebeklerinin yine aynı cinsiyetten olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.



Yani bir ailenin bir sonraki çocuğunun kız mı yoksa erkek mi olacağı yüzde 50 ihtimalle belirlenmiyor. Örneğin, üç kız çocuğu olan ailelerin dördüncü çocuklarının da kız olma olasılığı yüzde 58; üç erkek çocuğu olan ailelerde ise dördüncü çocuğun erkek olma olasılığı yüzde 61 olarak belirlendi.

KADINLARDA 28 YAŞ EŞİĞİ



Peki bu neden oluyor?



Araştırmacılar, annenin doğum yaptığı yaştan ve genetik faktörlerden şüpheleniyor. 28 yaşından sonra çocuk sahibi olmaya başlayan kadınların, aynı cinsiyetten çocuklara sahip olma olasılığı bir miktar daha yüksek.



Ayrıca, yalnızca kız ya da yalnızca erkek çocuk doğurma eğilimiyle bağlantılı iki gen de tespit edildi.

BABALARIN ETKİSİNE DAİR BİLGİ YOK



Harvard’da beslenme ve epidemiyoloji profesörü olan çalışmanın başyazarı Jorge Chavarro, Washington Post’a verdiği demeçte, “Bu genlerin doğumda cinsiyetle neden bağlantılı olduğunu bilmiyoruz ama bu bağlantı mevcut ve bu da yeni soruları gündeme getiriyor” dedi.



Ancak çalışmanın bazı sınırlamaları da var. Örneğin, babalara dair herhangi bir veri içermiyor.

"İKİ TARAFI DA AYNI OLAN BİR PARA İLE YAZI TURA"



Araştırmacılar, bazı ailelerin neden aynı cinsiyetten çocuklara daha yatkın olduğunu anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.



Makalenin sonunda ise şu uyarıya yer verildi: “O zamana kadar, aynı cinsiyetten iki ya da üç çocuk sahibi olan ve farklı cinsiyette bir çocuk isteyen aileler, bir sonraki çocuklarını yaparken iki tarafı da aynı olan bir madeni parayla yazı tura atıyor olabilir.”