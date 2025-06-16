Bilim açıkladı: Uykusuzluğu 24 saat içinde geçirmek mümkün

Bilim insanları, uykusuzlukla mücadelede basit bir beslenme alışkanlığının büyük fark yaratabileceğini ortaya çıkardı.

BİR GÜN İÇERİSİNDE ETKİ EDİYOR



The Independent'ın haberine göre, günlük meyve ve sebze tüketimini artırmak, yalnızca bir gün içinde bile uyku kalitesinde gözle görülür iyileşmelere neden olabiliyor.



Araştırmada, farklı yaş gruplarından katılımcıların günlük beslenme düzeni ve uyku kalitesi karşılaştırıldı. Katılımcılar, tükettikleri meyve, sebze ve karbonhidratları bir uygulama üzerinden düzenli olarak kayıt altına aldı. Uyku kalitesi ise bileğe takılan cihazlarla ölçüldü.

ÇARE MEYVE VE SEBZEDE SAKLI



Sonuçlar, günde beş kupa meyve ve sebze tüketen bireylerin, hiç tüketmeyenlere göre yüzde 16 daha kaliteli uyku uyuduğunu gösterdi.



Araştırmacılar, özellikle lif açısından zengin sebze ve meyvelerin serotonin ve melatonin üretimini desteklediğini, bunun da sinir sistemi üzerinden uykuya geçişi kolaylaştırdığını belirtiyor.

HUZURLU UYKU İÇİN İLAÇSIZ ÇÖZÜM



Çalışmada ayrıca, meyve ve sebzelerle birlikte kompleks karbonhidratların da uyku üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi. Örneğin kepekli tahıllar, nohut ve mercimek gibi besinlerin de bu etkiyi artırabileceği ifade edildi.



Bilim insanları, bu kadar basit bir değişikliğin –beslenme düzenine sadece birkaç porsiyon sebze-meyve eklemenin– ilaçsız bir uyku çözümü olarak dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.