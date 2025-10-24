Bilim insanı "dünyanın en tatlı melodisini" yarattı: Çikolatanın tadını artırıyor

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden ses uzmanı Natalie Hyacinth, çikolatanın tatlılığını ve yoğunluğunu artırmak için özel olarak tasarlanmış bir şarkı geliştirdi.

“Sweetest Melody” (En Tatlı Melodi) adlı bu eser, tat ve işitme duyularının birbirini etkilediği “çoklu duyusal entegrasyon” olgusuna dayanan 60 yılı aşkın bilimsel araştırmanın ürünü.



Hyacinth, müzikteki farklı tınıların damak tadını etkileyebileceğini belirtiyor:

Yumuşak melodiler ve majör tonlar tatlılığı artırırken, keskin notalar acılığı öne çıkarıyor. Ayrıca hızlı tempolu müziklerin tatlılar yerine fast food ile daha iyi eşleştiği vurgulanıyor.



Bu bilgileri temel alan Hyacinth, İngiliz çikolata markası Galaxy Chocolate ile iş birliği yaparak çikolatanın tadını daha tatlı algılatan 90 saniyelik bir parça besteledi. Şarkı; piyanoyla tatlılığı, yaylılarla yumuşaklığı, arp ile ise daha pürüzsüz bir doku hissini güçlendiriyor.

ÇİKOLATAYI "DUYULARIN SENFONİSİNE" DÖNÜŞTÜRÜYOR

Galaxy, “Sweetest Melody”nin çikolatayı basit bir tatlı olmaktan çıkarıp “duyuların senfonisine” dönüştürdüğünü söylüyor.



Natalie Hyacinth ise, “Çikolata yemek yalnızca tat alma değil, tüm duyuları içine alan bir deneyim olabilir. Müziğin bu etkiyi güçlendirmesi heyecan verici” açıklamasında bulundu.



Şarkı şu anda YouTube ve Spotify’da dinlenebiliyor.