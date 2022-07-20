Bilim insanı uyardı: Güneş Fırtınası geliyor

Uzay araştırmacısı Dr. Tamitha Skov, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde Dünya'nın birçok bölgesinin Güneş fırtınasından etkilenebileceğini duyurdu.



Skov, 19 Temmuz'da gerçekleşeceğini tahmin ettiği Güneş'ten gelen 'yılan benzeri bir filamentin' etkisi nedeniyle Dünya'nın gece tarafında sinyal kesintileri beklememiz gerektiğini belirtti.



Gerçekleşecek durumun doğrudan bir vuruş gerçekleştireceğini belirten uzay araştırmacısı, fırtınaın bu hafta içerisinde gelmesinin olası olduğunu sözlerine ekledi.



SpaceWeather'da yer alan haberde, G1 sınıfı fırtınanın küçük olduğunu ancak uydu operasyonlarını etkileyebilecek güçte olduğu vurgulandı.



20 veya 21 Temmuz'da Dünya'yı etkileyeceği belirtilen Güneş fırtınasının kökeninin 15 Temmuz'da kararsız bir manyetizma filamenti tarafından Güneş'ten sıçrayan bir plazma ve manyetik enerji salınımı olan bir koronal kütle atımından geldiğinin altı çizildi.



Haberde, söz konusu patlamaların, Dünya'daki tüm enerji santrallerinin bir yıl boyunca ürettiğinden 100 bin kat daha fazla enerji salma yeteneğine sahip olduğu kaydedildi.



Fırtına nedeniyle uydularda oluşabilecek ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu, TV sinyallerinde sorunlar yaşanabilir.

GÜNEŞ FIRTINASI OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?



Dr. Tamitha Skov’un sözünü ettiği Güneş Fırtınası’nın gerçekleşmesi durumunda dünyanın manyetik alanının etkilenebileceği belirtiliyor.



Güneş Fırtına'larının güçlü olması nedeniyle insan faaliyetleri üzerinde ciddi etkileri olabileceği bildirilirken, bazı araştırmalar, artan güneş rüzgarı aktivitesi nedeniyle uyduların yörüngelerinden çıktığını ve CubeSats olarak bilinen daha küçük teknelerin tamamen yok edildiği gösteriliyor.



Bununla birlikte Güneş fırtınalarının meydana gelmesinin Dünya'nın dış atmosferini ısıtabileceği ve uyduları doğrudan etkileyebileceği vurgulanırken, fırtına nedeniyle uydularda oluşabilecek ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu, uydu ve TV sinyallerinde sorunlar yaşanabileceği aktartıldı.



TARİHİN EN GÜÇLÜ GÜNEŞ FIRTINASI



1859 yılında meydana gelen ve Carrington Olayı olarak da adlandırılan Güneş fırtınası, solar döngü 10 sırasında meydana gelmiş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtına olarak biliniyor.



Söz konusu yılda solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, manyetosfer tabakasını etkilerken, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen olay en güçlü solar fırtına olarak kayıtlara geçmişti.

