Bilim insanları açıkladı: Doğa belgeselleri ağrıyı hafifletebilir

Yeni yapılan bir araştırma, doğa belgeselleri ve doğal manzaraların izlenmesinin, ağrıyı hafifletici bir etki yaratabileceğini ortaya koydu.

Çalışmada, 49 katılımcının beyninde yapılan taramalarda, doğa videoları izleyen kişilerin, şehir ya da ofis sahneleri izleyenlere göre daha az ağrı hissettikleri gözlemlendi.

The Independent'ın haberine göre katılımcılara hafif elektrik şokları verilerek doğanın ağrı üzerindeki etkisi test edildi. Sonuçlar, doğa sahnelerini izleyenlerdeki ağrı azalmasının, standart ağrı kesicilerin yaklaşık yarısı kadar etkili olduğunu gösterdi.



Viyana Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Max Steininger, çalışmanın başyazarı olarak şunları söyledi:

"Çok sayıda önceki çalışmada insanların doğaya maruz kaldıklarında daha az ağrı hissettiklerini bildirdikleri görülmüştür. Ancak bunun nedenleri bugüne kadar belirsizdi. Çalışmamız, beynin ağrıyı işleme şeklini değiştirdiğini gösteriyor. Bu, sadece bir 'plasebo' etkisi değil; doğa, ağrının nereden kaynaklandığına ve şiddetine olan beyin tepkisini azaltıyor."



Araştırma, doğanın ağrıyı hafifletme etkisinin gerçek olduğunu fakat bu etkinin ağrı kesicilerin yarısı kadar güçlü olduğunu ortaya koydu. Steininger, ağrı çeken kişilerin, reçeteli ilaçlarını almaya devam etmeleri gerektiğini belirtti. Ancak, doğa ile etkileşim gibi alternatif ağrı yönetimi yöntemlerinin gelecekte tedaviye katkı sağlayabileceğini umduklarını vurguladı.



Araştırma, Nature Communications dergisinde yayımlandı ve "Nature exposure induces analgesic effects by acting on nociception-related neural processing" (Doğaya maruz kalma, nosisepsiyonla ilgili sinirsel işlemler üzerinde etkili olarak analjezik etkiler yaratıyor) başlığıyla duyuruldu.



Exeter Üniversitesi'nden Dr. Alex Smalley, çalışmanın ortak yazarı olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu çalışma, doğaya sanal ortamda maruz kalmanın da iyileştirici etkiler sunduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, doğal ortamların korunmasının önemini vurguluyor ve toplumu doğada daha fazla zaman geçirmeye teşvik etmeyi umuyoruz."



Sonuçlar, doğa ile sanal etkileşimlerin ağrıyı hafifletici potansiyel sunduğunu ve gelecekteki araştırmaların, doğanın zihnimiz üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceğini gösteriyor.