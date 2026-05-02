Bilim insanları açıkladı. Geçmişe mesaj göndermek mümkün mü?

Zaman yolculuğu uzun yıllardır bilim kurgu filmlerinin konusu olsa da araştırmacılar bu fikrin fizik yasalarıyla tamamen çelişmediğini belirtiyor.

Uzmanlara göre mevcut teoriler, en azından geçmişe bilgi gönderilmesini mümkün kılabilecek bir çerçeve sunuyor.

“KAPALI ZAMAN EĞRİLERİ” TEORİSİ

Fizikte “kapalı zaman benzeri eğriler” olarak adlandırılan kavrama göre, bir nesne geleceğe gidip ardından geçmişe dönerek başladığı noktaya ulaşabilir.

Bu tür yapılar teorik olarak mümkün olsa da oluşturulmaları için neredeyse sonsuz enerji gerekiyor.

KUANTUM DÜZEYİNDE MÜMKÜN OLABİLİR

Araştırmacılar, bu tür zaman döngülerinin çok küçük ölçekte, kuantum fiziği çerçevesinde oluşabileceğini düşünüyor.

Kuantum dolaşıklık olarak bilinen olguda, iki parçacık birbirine bağlı hale geliyor ve biri üzerinde gerçekleşen bir değişim, aralarındaki mesafe ne olursa olsun diğerini etkiliyor.

EINSTEIN'IN ÜRKÜTÜCÜ ETKİLEŞİMİ

Albert Einstein bu durumu “uzaktan ürkütücü etki” olarak tanımlamıştı.

Bazı bilim insanları, bu etkileşimin aslında parçacıkların geçmişe mesaj göndermesiyle açıklanabileceğini öne sürüyor.

DENEYİ YAPILDI, GEÇMİŞE FOTON GÖNDERİLDİ

Seth Lloyd ve ekibi, 2010 yılında dolaşık parçacıklar kullanarak bu tür zaman döngülerini taklit eden bir model geliştirdi.

Lloyd, bu durumu “bir fotonu birkaç nanosaniye geçmişe gönderip kendi geçmiş versiyonunu etkilemeye çalışmak” şeklinde tanımladı.

“INTERSTELLAR” FİLMİ ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Yeni çalışmanın yazarlarından Kaiyuan Ji, bu sürecin Interstellar filmindeki gibi işleyebileceğini söyledi.

Filmde bir karakter, geçmişteki kızına saat üzerinden mesaj gönderiyordu. Araştırmacılara göre bu, “nedensel döngü” olarak bilinen yapıya benzer.

NORMAL İLETİŞİMDEN DAHA ANLAŞILIR OLABİLİR

Bu tür sistemlerde iletişim hatları “gürültülü” olsa da, araştırmacılar geçmişe gönderilen mesajların yine de çözülebilir olacağını belirtiyor.

Hatta ilginç bir şekilde, geçmişe gönderilen mesajların normal iletişimden daha anlaşılır olabileceği öne sürülüyor.