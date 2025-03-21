Bilim insanları bilinmeyen yaşam formu buldu

Bilim insanları, Güney Afrika ve Arap Yarımadası çöllerindeki kayalıklarda küçük yapılar keşfedildiğini ve bunların yaşam formu olabileceğini açıkladı.



Araştırmacılar, yapılan incelemeler sonucunda Güney Afrika ve Arap Yarımadası çöllerindeki kayalıklarda küçük yapılar bulunduğunu duyurdu. Küçük yuvaların içinde ve çevresinde biyolojik materyale dair kanıtlar bulan bilim insanları, bu sıra dışı oluşumların jeolojik bir süreçle değil, bilinmeyen gizemli bir yaşam formuyla oluştuğundan emin olduklarını bildirdi.



Mikro yuvalar üzerine yeni bir çalışmanın ilk yazarı olan Profesör Cees Passchier, "Bu tüplerin açıkça jeolojik bir sürecin sonucu olmaması bizi şaşırttı. Şu anda bunun nesli tükenmiş bir yaşam formu mu yoksa bir yerlerde hala hayatta olan bir yaşam formu mu olduğunu bilmiyoruz" dedi.