Bilim insanları corona virüsün havada yayılmasını izledi (Hapşırmada virüsler böyle yayılıyor)

Aalto Üniversitesi; öksürme, hapşırma ve hatta konuşma sırasında solunum yoluyla yayılan küçük partiküllerin havada nasıl taşıdığına dair bir araştırma yaptı.

Gerçekleştirilen araştırmada, uzmanlık alanları sıvı dinamiği, aerosol fiziği, sosyal ağlar, havalandırma, viroloji ve biyomedikal mühendisliğini içeren yaklaşık 30 araştırmacı yer aldı.



Buna göre, bir markette bulunan iki kişi arasında, havalandırma özelliği de hesaba katılarak, bir öksürük senaryosu gerçekleştirdi.

Senaryoda aerosol bulutu öksüren kişinin hemen dışına yayılıyor bu süreç her defasında aynı işliyor.

VİDEO: OLUŞTURULAN SENARYO BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

''DİĞER KİŞİLERİ ETKİLİYOR''

Aalto Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent Ville Vuorinen ise araştırma sonucunu, corona virüs taşıyan biri öksürdükten sonra arkasında virüs partiküllerini bırakabileceğini belirterek, ''Havada kalan parçacıkların diğer kişileri de etkileyebilir'' şeklinde değerlendirdi.



Araştırmada ayrıca bir virüsün yayılmasının, mağazalar, restoranlar ve toplu taşıma gibi birçok kalabalık yerlerden kaçınmak damlacık enfeksiyonu riskini azaltabildiği gözlemlendi.

''BAZI PARTİKÜLLER HAVADA ASILI KALIYOR''



20 mikrometreden daha küçük aerosol parçacıklarının havadaki hareketleri izlendi. Corona virüsün ise tipik bir semptomu olan kuru bir öksürüğün parçacık boyutu 15 mikrometreden daha azdır.



Hemen hemen bu boyuttaki parçacıklar zemine batmaz, bunun yerine hava akımlarında hareket eder veya aynı yerde yüzer halde kalır.