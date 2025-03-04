Bilim dünyasında çığır açan gelişme:  Kanseri durdurabilecek doğal madde keşfedildi

Bilim dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) ve Portland Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kanser ve multipl skleroz (MS) gibi hastalıkların ilerlemesini engelleyebilecek doğal bir madde keşfetti.

Yıllar süren araştırmaların ardından elde edilen bu buluş, bitkilerde bulunan sulfuretin adlı flavonoid bileşiğinin önemli bir enzimi etkisiz hale getirmesiyle mümkün oldu.



Laboratuvar testlerinde yapılan incelemelerde sulfuretin’in, kanser ve MS ile ilişkili olan hyaluronidaz enziminin aktivitesini durdurduğu gözlemlendi. Bu enzim, vücuttaki hyaluronik asidi parçalayarak, hücresel hasar ve hastalıkların ilerlemesine yol açabiliyor.



HASTALIKLARA KARŞI UMUT VERİCİ



Araştırmaya öncülük eden Prof. Larry Sherman, sulfuretin’in sadece kanser ve MS değil, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde de umut verici bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Hyaluronidaz enziminin engellenmesi, sinir hücrelerini koruyan miyelin kılıfının onarımını hızlandırabiliyor ve hücresel düzeyde iyileşme sağlıyor.



Bu buluş, Portland Üniversitesi'ndeki kimya profesörü Angela Hoffman ve öğrencilerinin uzun yıllar süren çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bilim insanları, bitkilerden elde ettikleri farklı bileşikleri tek tek inceleyerek, hastalıklarla mücadele edebilecek potansiyeli olan bileşenleri belirlemeye çalıştılar.



Şimdi, bilim insanları bu keşfin tedavi edici etkilerini daha da derinlemesine incelemek için çalışmalarını sürdürüyor. Sulfuretin’in güvenliği ve potansiyel yan etkileri üzerinde yapılacak testlerle, bu doğal bileşiğin insan sağlığı üzerindeki etkileri daha ayrıntılı şekilde araştırılacak.



Spot: Bilim insanları, bitkilerden elde edilen sulfuretin bileşiğinin, kanser ve MS gibi hastalıkların tedavisinde devrim niteliğinde bir adım olabileceğini belirtiyor.